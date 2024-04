Exigen a las autoridades del 911 restablecer todas las cámaras

Para muchos ciudadanos, el servicio de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencia 911 estaba funcionando en un 100% desde hace varios meses, sin embargo, en el valle de Sula solo un 42% de las cámaras están operando.

La problemática se remonta a 2022 inicialmente por una deuda millonaria con el proveedor del servicio de videovigilancia, posteriormente los despidos masivos en la institución causaron que faltaran operadores con experiencia para manejar la videovigilancia, y aun con la comisión interventora no se ha logrado resolver este problema que afecta de manera directa a la seguridad de los hondureños.

Este rotativo conoció que de 1,900 cámaras instaladas en el valle de Sula, solo están operando unas 800, distribuidas en La Lima, San Manuel, Cofradía, Villanueva, Choloma y San Pedro Sula. Estiman que en la Capital Industrial hay entre 700 a 800 cámaras, pero no todas funcionan.

German Pérez, directivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), zona noroccidental, dijo que el sistema 911 desempeña un papel crucial en la gestión de emergencias y la seguridad pública, por lo que el Gobierno debe mantener las cámaras en perfecto estado así como contar con personal debidamente capacitado, con el fin de generar confianza en la población.

“No es posible que solo el 42% de las cámaras de videovigilancia estén funcionando para una región metropolitana de 2,5 millones de habitantes. La falta de cámaras, de ambulancias, de equipo y la falta de personal permanente y capacitado afecta la eficiencia del 911”.

Pérez agregó que se cancelan L3,000 millones anuales de la tasa de seguridad que es de donde se paga el 911. “Se debe dar la importancia debida a la institución, dado nuestros altos índices de violencia, accidentes de vehículos, población enferma y demás”, aseveró.

El sector transporte, que es uno de los más afectados por la violencia en el país, también exige que se resuelva con prontitud el problema.

Nelson Fernández Toro, dirigente del transporte, opinó que la falta de funcionamiento de las cámaras incide en la violencia, compartió que un bus del transporte urbano fue tiroteado en la 33 calle, zona considerada industrial, en donde les dijeron que no había cámaras, algo que fue calificado por Fernández Toro como absurdo.

“Es un tema muy sensible que trastoca la seguridad de las personas y sus bienes, que no sea por un mezquino interés de color partidista y mucho menos ideológico que no se le dé interés de contratar al personal idóneo para que todas las cámaras funcionen en tiempo y forma”, declaró Osmín Bautista, exvicealcalde de San Pedro Sula.

Bautista añadió “tienen que restituir las cámaras, basta de tanto crimen e impunidad, basta de tanto feminicidio”.

Carlos Andrés Flores, gerente de Presemu de la Municipalidad, informó que se le da mantenimiento a más de 200 cámaras colocadas en más de 75 intersecciones de semáforos, con el propósito de mantener el monitoreo del tráfico vehicular y garantizar la seguridad de la ciudadanía en el centro de movilidad urbana.

“Trabajamos en el mantenimiento de las cámaras de la ciudad, con la logística y el personal técnico calificado para ayudar a dinamizar el flujo vehicular y proteger la vida de las personas”, indicó el funcionario municipal.