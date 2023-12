Un 30% de las colonias de SPS no cuentan con áreas verdes

De los más de 900 barrios, colonias y residenciales que conforman la Capital Industrial , casi un 30% no tiene ni un espacio de área verde y un 60% no cuenta con el 15% de extensión destinado al esparcimiento.

Carlos Andino, jefe de Catastro Municipal, detalló que en 1967, año en que se fundó la colonia Fesitranh, la normativa municipal exigía un 5% de área verde; pero la comuna no les quitó esa extensión, pues la empresa estadounidense que diseñó el proyecto planteaba un complejo de deportes, iglesia y centro médico, pasaron los años y no se hizo nada. Sin embargo, en el período pasado, la alcaldía le exige las áreas verdes a la Fesitranh porque no cumplió con eso que se iba a hacer. Fue en 2016 que se hizo la entrega de las áreas verdes de la municipalidad con escrituras públicas, constituidas por alrededor de 11 terrenos, en los cuales no se estipuló en ningún momento la cancha en disputa en este momento.