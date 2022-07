El 55% de hospitalizaciones por covid son de no vacunados

San Pedro Sula. Jeremías Sánchez (27 años) es uno de los miles de sampedranos que a la fecha no cuentan con ninguna dosis de la vacuna contra el covid-19, decisión que ahora le está pasando factura.

Desde la llegada de la pandemia al país en marzo de 2020, el joven dice haber estado seguro de no haberse contagiado del virus, sin embargo, ayer por la mañana llegó al centro de triaje del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), con aparentes síntomas del padecimiento y tras ser sometido a una prueba, resultó positivo.

“Yo siempre he tratado de respetar las medidas de bioseguridad, pero seguro en algún descuido me infecté. No me he vacunado por un tema personal, pero no pienso que sea malo, simplemente no he querido”, comentó el ciudadano.

Para su suerte los síntomas que presenta no son tan graves para que sea hospitalizado, no obstante, el 55% de ingresos reportados en los centros asistenciales en las últimas semanas son de pacientes no vacunadas, según Carlos Umaña, galeno y diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) por el departamento de Cortés.