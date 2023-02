Consagran tres nuevos diáconos en la Catedral de San Pedro Sula

La eucaristía inició a las 10:00 am, el monseñor Garachana fue acompañado por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y todo el presbiterado de la diócesis.

Deben estar en medio de los fieles, no por encima sino al nivel de la gente, servir no en busca de intereses, sino buscar el bien de los demás, deben compadecerse por el dolor de los demás y actuar, porque el servicio arranca de ver las necesidades y termina en acciones el servir no es una teoría, sino una práctica”, expresó Garachana.

Eduardo Enrique Ramírez, nació en San Pedro Sula, Marvin Enrique Guerra, nació en San Pedro Sula y Óscar Alberto Funes Maradiaga, nació en Tegucigalpa, quienes desde hoy ya quedan consagrados como nuevos diáconos al servicio de Dios y del pueblo.