San Pedro Sula

Claudia Pineda tiene 50 años y la mayor parte de ellos los ha pasado en las calles vendiendo achinería y ropa en un puesto de la primera avenida y segunda calle. Es una mujer de baja estatura, piel quemada por el sol, pero decidida a luchar por su gente. Su nombre y su foto han llenado espacios en los medios de comunicación y se ha convertido junto a su compañero Fredy Núñez en el dolor de cabeza del alcalde Roberto Contreras por liderar las protestas de vendedores.

¿Cuántos puestos de venta tiene Claudia Pineda?

Uno. El que yo trabajo y donde he estado siempre que está en la esquina de donde era La Mundial de la 1 avenida el cual se incendió el 3 de enero de 2021.

¿Desde cuándo vende en las calles?

Yo vengo a vender desde los 17 años en San Pedro Sula. Empece a vender cuando era el supermercado de la tercera avenida, ahí empece vendiendo. Tuve mis cuatro hijos de los cuales todos son profesionales y a uno me lo asesinaron en 2016.

¿Tiene más familiares con puestos de venta en la calle?

Tengo yo y una de mis hijas porque ellos ya son otra familia. Solamente nosotros. Solo son dos puestos dentro de la familia y no 40 como dicen y que rento, vendo y no se que más.

¿Se considera una líder en el sector de los vendedores?

Yo me considero una compañera más en el gremio de los vendedores porque así me considero. En el 2006 se hizo una asamblea y se tomó la decisión de parte de los compañeros de los sectores de Dandy, Rápido y Medina y centro me nombraron como presidenta y ustedes han sido testigos de que en la administración de Rodolfo Padilla se dio un desalojo muy tremendo. En ese momento Sincosih fue la única asociación que no firmó ese documento porque estábamos claros que había una sentencia de por medio. Hemos sido muy respetuosos de la ley y lo seguimos siendo.

¿Tiene alguna denuncia o caso en los tribunales o la fiscalía?

Nunca he sido denunciada ni me han querellado jamás. Siempre he sido cuidadosa y tenemos abogados quienes se encargan de orientarnos para hacer las cosas bien y correctamente. Cuando nos dicen que las cosas que hacemos no son correctas nosotros informamos a las bases y las hacemos a un lado.