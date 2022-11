No habrá aumentos ni nuevas tasas municipales para 2023

La Corporación Municipal está a las puertas de aprobar el presupuesto de 2023, el Plan de Arbitrios y el Plan Operativo Anual que regirán el desarrollo de la ciudad.

Los expertos señalan que deberían ir alineados con el Plan Maestro de Desarrollo Municipal que deja el espacio de priorizar obras.El alcalde Roberto Contreras explicó que hay un equipo trabajando con todas las gerencias.

“Las gerencias administrativas, financiera, tesorería, auditoría, secretaría y demás unidades administrativas han formulado su presupuesto preliminar por renglones, el cual fue presentado ante la secretaría municipal para ser discutido y aprobado por los miembros de este pleno corporativo antes del 30 de diciembre del presente año, tal y como lo ordena la ley”, dijo.

Contreras dijo que no habrá nuevas tasas, tampoco incremento a las existentes.“Lo que sí se está considerando para el próximo año dentro del Plan Operativo Anual es la modernización del sistema de catastro para expandir la base de los contribuyentes y una vez ampliada que paguen los que no están tributando.Más del 40% de las propiedades no están registradas en catastro porque no ha sido modernizado.