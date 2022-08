Alcaldía también le entra a las compras directas de medicinas

Contreras presentó una segunda moción para aprobar la compra directa por L20 millones de lempiras, la pasó por mayoría de votos y no por unanimidad en vista de que no hubo acuerdo para hacer cambios a la moción original específicamente la realizada por el regidor Armando Calidonio.

La primera compra aprobada es por L20, 495,807 con el argumento que la Dirección Técnica de presupuesto estableció que existe disponibilidad presupuestaria para realizar la compra.

En el acta corporativa quedó claro que hubo regidores que realizaron aportes importantes, otros se limitaron a secundar y algunos no tuvieron ni participación.

Primero, la regidora Carmen Elena Paz pidió que se agregara que en caso de ser necesaria la compra de equipo médico móvil se autorice al alcalde la adquisición una vez identificados los recursos.

Igualmente, el regidor Armando Calidonio explicó que no se puede autorizar la contratación directa de equipo móvil, en virtud que la declaratoria de emergencia únicamente es para la compra de medicamentos y, no comprende equipo móvil, por lo que pidió que fuera modificada la segunda moción lo concerniente a la compra de equipo móvil, ya que lo urgente son medicamentos. Contreras aceptó la sugerencia de la regidora Paz, no así la de Calidonio por lo que no hubo aprobación por unanimidad.