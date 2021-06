Consumos promediados son por negligencia de la EEH, según expertos

San Pedro Sula.

Para expertos, la promediación de energía en grandes zonas de San Pedro Sula y en el resto del país es una negligencia de la Empresa Energía Honduras (EEH), que no ha logrado reducir las pérdidas técnicas y no técnicas.

En la Capital Industrial, grandes sectores como la Rivera Hernández y Chamelecón no cuentan con medidores, por lo que el consumo de energía es promediado, en el caso de los 16 bordos adonde residen más de 27,000 familias no hay cobro alguno.

Nelson García Lobo, expresidente y miembro del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), declaró que la EEH no ha cumplido con las expectativas que se tenían con la concesión vigente desde agosto de 2016 y cuya duración es de siete años y medio.

“No han detenido el robo de energía, este sistema de promediar la energía significa que pocos pagan lo que gastan muchos. Hay varios sectores que no tienen medidor, entendemos el problema de la inseguridad, pero deben buscar mecanismos”, dijo García Lobo.

De acuerdo con el reporte de Manitoba Hydro International (MHI), supervisora canadiense del contrato entre el Gobierno y la EEH, por cada 100 consumos promedio de energía, 27 son de San Pedro Sula. Para García Lobo no es justo que solo unos cuantos abonados paguen según lo que marca el contador y otros tengan altos consumos de energía y se les hagan promedios.

“Siempre los promedios serán más bajos que lo que realmente consumen, esto definitivamente viene afectar”.

La EEH asegura que a diario tienen dificultades para leer los contadores como el no poder ingresar a algunas zonas, contadores que no están a la vista, entre otros. Rafael Delgado, economista, dijo que hay incumplimiento de contrato por parte de la EEH que no ha logrado cumplir con las reducción de pérdidas.

Para Delgado, el Gobierno debería apoyar a los sectores con muy bajos ingresos en cuanto al acceso de servicios básicos, como la energía, pero debe ser regulado.

“No solo el robo de energía está afectando las finanzas, sino también los contratos leoninos que se han firmado en el pasado. Eso ha desequilibrado la institución”.

Enfatizó que como ciudadanos estamos recibiendo un deficiente servicio de energía con constantes apagones que duran más de ocho horas.

En la Capital Industrial, la base de datos registra 407,103 abonados facturados y la lectura real suma a 344,779 clientes, lo que significa que un 16.7% (unos 62,324 son promediados).