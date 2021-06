Clientes formales subsidian consumo desmedido en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

En San Pedro Sula, populosos sectores como la Rivera Hernández, Chamelecón y los 16 bordos en donde residen más de 27,000 familias, la mayoría no tiene medidor de energía eléctrica.

A excepción de los 16 bordos en donde habitan más de 20,000 familias que no pagan energía, en grandes áreas como la Rivera Hernández y Chamelecón la mayoría de residentes paga un consumo de electricidad promediado, porque no cuentan con contadores.

Pese a que una de las tareas de la Empresa Energía Honduras (EEH) desde que tomó el control de la distribución, medición y facturación de la energía eléctrica en 2016, es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, hasta ahora no ha tenido los resultados esperados. Para el caso, no han logrado ingresar a las zonas que están sin medición a instalar contadores.

Lo que sí hicieron es en zonas altas y céntricas de la ciudad, reemplazar medidores electromecánicos por digitales, lo que causó mucha molestia en los abonados, debido a que la factura se elevó significativamente con el cambio.

De acuerdo al reporte de Manitoba Hydro International (MHI), supervisora canadiense del contrato entre el Gobierno y la EEH, por cada 100 consumos promedio de energía en Honduras, 27 corresponden a San Pedro Sula.

En el bordo de Río Blanco se pueden apreciar hasta dos aires acondicionados por casa y no tienen medidor. Fotos: Melvin Cubas.

Al cierre del primer trimestre de 2021, las lecturas promedio sumaron 211,417. De esa cantidad, 57,473 corresponden a San Pedro Sula; o sea, el 27.2% del total.

En la Capital Industrial la base de datos registra 407,103 abonados facturados y la lectura real suma a 344,779 clientes, lo que significa que un 16.7% (unos 62,324 son promediados).

Quienes carecen de un contador registran altos consumos debido a que tienen hasta tres aires acondicionados por casa. Hasta en los bordos se pueden observar unidades minisplit instaladas sobre los techos de las casas.

El alto consumo de energía y la poca inversión en equipos obliga a la EEH a suspender el servicio con frecuencia en muchos sectores de San Pedro Sula.

En redes sociales usuarios tienen opiniones encontradas, unos aseguran que la promediación es una forma de “robo” por parte de la EEH, porque facturan lo que ellos quieren.

“Es una estrategia para poder ponerle más al recibo de la luz, pero como vivimos en un sistema muy corrupto”, expresó José A. Güity.

Antonio Mejía Roque, abonado, manifestó que como usuarios hacen la gestión ante la EEH, pero se tardan “lo que ellos quieren para atender una solicitud de contador”.

La usuaria Eli Flores dijo que tiene cinco meses de haber solicitado el contador digital, pero no han llegado a instalarlo.

“Porque prefieren estarlo promediando solo porque una palmera lo tapaba decidieron promediarlo y hoy estoy enjaranada”, dijo.

Otros opinan que no es justo que algunos abonados paguen lo que realmente consumen y otros no tengan medidor.

“La mayoría porque roba luz y les conviene que les cobren promediado, pero después lloran porque les cobran de un solo los que no han tenido contadores”, opinó Miguel Matute Gallo.

Diario LA PRENSA le hizo varias consultas a la EEH por medio de su oficina de relaciones públicas, pero no las contestaron y mandaron la información que ellos quisieron.

La empresa asegura que los abonados promediados en San Pedro Sula representan el 1.32% del total de usuarios a nivel nacional.

“El proceso de lectura del servicio de energía presenta dificultades a diario por diversos motivos como: usuarios que poseen equipos de medida dentro de sus domicilios, zonas donde no se permite el acceso al personal operativo, equipos de medida dañados, dificultad para leer, entre otros”, dice el escrito.

También indicaron que cuenta con 436 inspectores de medida a nivel nacional y que han sustituido más de 700,000 equipos de medición (es decir reemplazos no instalación de nuevos equipos en donde no hay).

Aseguran que han tenido varios equipos afectados por manipulaciones en condición de fraude.