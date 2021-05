Periodistas de la zona norte de Honduras reciben la vacuna anticovid

San Pedro Sula, Honduras.

Unos 400 periodistas de San Pedro Sula fueron inyectados ayer con la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 Sputnik V.

La inmunización se llevó a cabo en el campus de la Universidad Católica, donde se dieron cita las autoridades de Salud y miembros de la directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) capítulo zona norte.

“Estamos contentos en la zona norte porque este es un logro que hace días veníamos gestionando. Acá hemos tenido el acompañamiento de las autoridades de Salud desde el inicio de la pandemia, ellos han estado pendientes del gremio periodístico y de sus familias que han estado afectadas por la enfermedad, unos requirieron medicamentos y otros cupos en los hospitales y eso es importante de destacar y agradecer”, expresó Lisseth García, presidenta del Colegio de Periodistas de Honduras, capítulo norte.

. Las autoridades de Salud estuvieron durante la jornada de inmunización llevada a cabo en el campus de la Universidad Católica. fotos: melvin cubas.

“Agradecemos en nombre de los periodistas de la zona norte, ser periodista es una profesión incomprendida y para muchos no deberíamos estar vacunándonos porque no somos de primera línea; pero no es así, y a raíz de ese trabajo que hemos venido haciendo la población se ha enterado de lo que está pasando”, dijo García.

Orlando Escoto fue el primer periodista en recibir la vacuna contra el coronavirus.

Escoto fue uno de los primeros periodistas contagiados de covid-19, enfermedad que lo llevó a estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Leonardo Martínez.

Los periodistas de diferentes medios de comunicación de San Pedro Sula y de otras zonas del valle de Sula fueron inyectados con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19

Escoto recordó que el 15 de abril de 2020 acudió al triaje del Colegio de Ingenieros y le detectaron el virus. Lamentó que aún hay personas que no creen que la enfermedad existe.

“Los periodistas estamos en primera línea porque buscamos la noticia para orientar al público”, manifestó.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, comentó que se ha iniciado con la vacunación de un grupo de primera línea como son los periodistas “que no han dejado de trabajar durante la pandemia llevando la información día a día y que nos han apoyado llevando el mensaje hasta los hogares”, dijo el viceministro.