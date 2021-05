Catarino implementa solicitud de citas para consulta a través de llamadas telefónicas

San Pedro Sula, Cortés.

Con el objetivo de evitar el incremento en los casos de covid-19,en el hospital Mario Catarino Rivas, han implementado la modalidad de solicitud de citas para la atención de pacientes a través de llamadas telefónicas.



Los usuarios podrán gestionar sus citas para ser atendidos en consulta externa llamando al 8783-8798 de lunes a viernes y en un horario de 7:00 am a 3:00 pm.



Ahora el beneficiario no tendrá que hacer filas para la nueva programación de sus citas, lo que permitirá que desde su casa pueda recibir información, así como orientación de consultas acerca de los servicios de salud que brinda el centro asistencial.



Estas acciones las han realizado las autoridades del hospital para reducir la incidencia de casos de covid-19, con la implementación de esta nueva plataforma de atención el paciente no tendrá que viajar para realizar de manera presencial los trámites de su cita, lo que también le generará ahorro en sus recursos económicos.



Alejandro Rivas, subdirector de gestión de pacientes, detalló que los cambios que han realizado son para evitar la aglomeración de los pacientes y evitar el incremento en los casos de covid-19.



“Con la eficacia y el desempeño que hemos tenido de nuestro personal encargado en llevar a cabo esta nueva plataforma de atención al usuario, se ha dado comienzo para que de manera paulatina se fortalezca la atención con calidad de los servicios del hospital”, aseguró Rivas.



Añadió que en este caso los auxiliares de atención al usuario se encargan de realizar entre 80 y 100 llamadas diarias para programar una nueva cita al paciente, además se han optimizado algunas especialidades para dar consultas médicas, también se le está dando prioridad a los pacientes que vienen de lejos.



Una vez que se llama a la persona se le explica la importancia de hacer el proceso de reservación vía teléfono, se confirman los datos del paciente y se le explica si tienen nuevos exámenes. Posteriormente se le programa la cita al paciente con el médico de turno; actualmente se están brindando de seis a 12 cupos diarios por cada especialidad.