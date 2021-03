Más del 50% de alumnos de la Unah-vs carecen de comprensión lectora

San Pedro Sula.

La gran mayoría de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) carece de comprensión lectora, algo que afecta directamente su capacidad de absorción de contenidos y a futuro su ejercicio profesional.

Giovanni Rodríguez, licenciado en Letras con orientación en Literatura, escritor y profesor de la carrera de Letras en la Unah-vs, afirmó que la importancia de esto es bastante obvia: nadie puede pretender estudiar, y mucho menos en la universidad, si no tiene desarrollada esa capacidad.

El docente afirmó que el conocimiento se adquiere sobre todo leyendo, no solo escuchando a un profesor o viendo videos en YouTube. Si una persona no lee, no desarrollará su intelecto para entender lo que le pueden ofrecer los libros y los profesores.

“Cualquiera puede decir que hay gente que se gradúa de las universidades sin haber leído mucho, pero eso solo habla mal de nuestro sistema educativo, que cada vez es más complaciente y mediocre”, comentó.

La educación superior no puede enseñar a leer, refuerza el aprendizaje del colegio. Isbela Orellana , máster en tecnología educativa

Rodríguez dijo que no existen estadísticas para saber cuántos de cada 100 estudiantes en Unah-vs no comprenden lo que leen, sin embargo, afirma que en las pruebas de aptitud académicas que realizan los estudiantes para ingresar a la universidad, indican que sus mayores problemas tienen que ver con las matemáticas y la comprensión lectora.

“En mis diez años siendo profesor universitario he percibido que cada año los estudiantes llegan menos preparados, especialmente en las letras”, finalizó.

Isbela Orellana, máster en tecnología educativa, socióloga y docente en la Unah-vs, dijo que más de la mitad de estudiantes tienen dificultades en la comprensión de la lectura y que en cuanto a errores ortográficos, ocho de cada diez los presentan.

Para la experta en educación los estudiantes deben leer más y no por obligación. “Se observa que los estudiantes no pueden redactar ni un párrafo, el mismo que puede estar plagado de errores en los que abunda la mala ortografía y el uso incorrecto de la puntuación”, agregó.

Jesús Rivera, docente de Letras en la Unah-vs y periodista, dijo que no tiene un estudio de cuántos carecen de comprensión lectora, pero en su experiencia como docente de lingüística, de cada 100 alumnos un 90% carecen de comprensión lectora.

Los expertos afirman que con esa inercia decadente, que comienza desde los hogares, y se amplía a la escuela y el colegio, es imposible que los individuos de nuevas generaciones lean y se conviertan en buenos profesionales.