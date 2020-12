Limpieza de la Céleo Gonzales en manos de “No están solos”

San Pedro Sula.

La operación de limpieza No están solos, dirigida por el Gobierno, avanza aceleradamente en colonias de Chamelecón y la Rivera Hernández, y este día coordinarán el inicio en la Céleo Gonzales.

El ministro del Plan de Nación y responsable de la operación de limpieza en el valle de Sula, Mario Pineda, se reunirá este día con representantes del patronato para afinar detalles.

En esta colonia formada por casi 1,500 viviendas, más del 70% de ellas continúan anegadas por el lodo y escombros. Las calles y avenidas son intransitables.

Raúl Rubio, presidente del patronato, dijo que un 30% que se ha logrado limpiar no está totalmente listo, pero sí en mejores condiciones que el resto de la zona.

“Es sorprendente porque justo este día (ayer) tenemos bastante equipo, pero no lo habíamos tenido. La Municipalidad está haciendo lo suyo, pero no es suficiente, necesitamos mucha más ayuda del Gobierno”, refirió Rubio.

El dirigente señaló que a partir de la información que la alcaldía les ha compartido, los trabajos de limpieza se extenderán hasta marzo de 2021; pero él consideró que las familias damnificadas no pueden esperar hasta ese tiempo para retornar a sus viviendas.

Se estima que en la colonia ya hay unas 300 viviendas habitadas en los lugares adonde se ha avanzado con la remoción de desechos, y cada día empiezan a llegar más.

“Tienen que agilizar la ayuda porque muchos estamos alquilando y no podemos con el gasto, otros están en casas de amigos y ya no quieren seguir así”, manifestó Rubio.

Rubio dijo que con el apoyo ofrecido por la operación No están solos y equipo privado de una empresa que prestó maquinaria se podrá avanzar en la limpieza de calles y pasajes.

Repercusión Más de 1,800 familias resultaron damnificadas en la Céleo Gonzales por las inundaciones de las tormentas Eta y Iota.

Rivera y Chemelecón

Volquetas, retroexcavadoras, tractores y un grupo de voluntarios de la operación No están solos empezaron el lunes a intervenir estos dos sectores de la Capital Industrial a fin de dar respuesta a la necesidad de los damnificados.

Las primeras colonias en ser visitadas y donde ya se refleja un avance son Chotepe, Morales, San José y Villeda, todas de Chamelecón. En la Rivera Hernández, los equipos están en Asentamientos Humanos y la Alfonso Lacayo.

“Si el Gobierno no entra a San Pedro Sula es muy difícil que la ciudad pueda limpiarse porque la Municipalidad tiene 40 días y no han concluido ninguna de las labores que han empezado; han hecho algunos avances, pero no lo necesario”, expresó Leonardo Villegas, representante de la colonia La Frontera, de la Rivera Hernández.

El ministro Mario Pineda explicó que buscan lograr un trabajo efectivo acompañado de la Policía Nacional y la comunidad para lograr que la limpieza culmine lo antes posible.