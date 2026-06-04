El caso de humo de los “terroristas” de WhatsApp

“Me sentía totalmente deshecho, moral, espiritual y físicamente”, dijo Enamorado al recordar los 30 días que pasó encarcelado antes de ser enviado a prisión domiciliaria. Perdió 24 libras, su hija Jeimmy colapsó al amanecer del día siguiente a la captura, y su esposa —con problemas cardíacos— tuvo que enfrentar sola a los agentes que irrumpieron en la casa. Fue ella quien abrió el portón y recibió el empujón que le golpeó la mano. Fue ella también quien, cuando los policías revisaban la casa buscando armas, explicó a uno de los agentes que el dinero que encontraron en una gaveta —unas 28,000 lempiras (alrededor de 1,050 dólares)— era de la iglesia donde ella ejercía como tesorera.Las consecuencias económicas fueron igualmente devastadoras. La familia calcula haber gastado cerca de medio millón de lempiras (casi 19,000 dólares) entre abogados, traslados, combustible y costos del proceso. Ninguna de las tres hijas tenía ese dinero. Los primeros dos abogados a los que llamaron rechazaron el caso: uno preguntó si querían que el expresidente Zelaya los mandara a matar; el otro dijo que navegar contra el sistema era una causa perdida, cuenta Enamorado. Al final, encontraron representación legal a minutos de la primera audiencia y pagaron 50,000 lempiras (unos 1,900 dólares) por esa sola representación. Meses después, los compromisos económicos siguen sin saldarse.El daño se extendió más allá de su hogar. El hijo de Arcadio López, otro de los acusados, abandonó Italia y regresó a Honduras cuando su padre fue capturado. Era el único que podía sostener económicamente el hogar, y la situación legal de su padre lo obligó a desistir de su sueño: una beca que había conseguido y que perdió.Kattán compareció meses después, el 25 de marzo, ante una comisión del Congreso Nacional, como testigo en el juicio político contra el fiscal general suspendido Johel Zelaya, quien los acusó públicamente en la conferencia de prensa tras sus capturas. Sus palabras ante los diputados fueron directas: “No tenían nada, señores diputados. Ellos simplemente necesitaban a alguien para llamar la atención de lo que les estaba diciendo la fiscal general de Estados Unidos... Me siento que nos capturaron como trofeo, como desviación de un tema que les estaban diciendo en Estados Unidos y que tenían que ver cómo lo desviaban para desviar la atención de los medios de comunicación”.Kattan se refiere a las declaraciones de la entonces fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ofrecidas el 13 de agosto a la cadena estadounidense Fox News, en donde aseveró que el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pagaba por tener acceso al espacio aéreo libre para el trasiego de drogas en países como Honduras, Guatemala y México.Las capturas de los tres acusados ocurrieron pocos días después de las declaraciones de Bondi. En su interpretación, el caso fue una operación de distracción mediática, destinada a mostrar una respuesta rápida del gobierno hondureño frente a las acusaciones internacionales.“No los conocía ni por referencia, ni por grupo, ni por ningún momento”, dijo Kattán ante los diputados, sobre los otros acusados. “Mi familia sufrió un daño moral increíble”, concluyó.El exfiscal general Johel Zelaya fue suspendido de su cargo en marzo de 2026, tras un juicio político por una serie de denuncias que incluyeron abuso de autoridad y manipulación de casos de alto perfil, entre estos el proceso del supuesto complot para asesinar al expresidente Zelaya. La comisión especial del Congreso Nacional evaluó su desempeño y recibió el testimonio de Kattán como parte de la evidencia para suspender al fiscal.Enamorado escuchó desde su casa el testimonio ante la comisión del Congreso Nacional, a la espera de recibir la autorización judicial para recibir tratamiento médico. Desde que la institución de Derechos Humanos recomendó que tuviera una evaluación permanente cada 15 o 30 días, su abogado interpuso varios recursos ante el juzgado para que le autorizara salir y hacerse los exámenes necesarios —glucosa, presión, evaluación cardiovascular— pero ninguno había sido contestado hasta la liberación de la medida de prisión domiciliaria que ocurrió a finales de este abril. “Lo que siento por ellos es lástima”, resume Enamorado. “Creyeron que tomando ese tipo de acciones iban a callar a un pueblo”.El caso de los terroristas de WhatsApp ya parece parte del pasado hondureño. Para todos, menos para los acusados que continúan bajo un proceso que no tiene más pruebas que unos mensajes de chat. <i>Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismos en Centroamérica.</i>