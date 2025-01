Si bien, considera que de inicio el ICE se centrará en detener a aquellos fichados como infractores de la ley, nada garantiza que no habrá daños colaterales. “Por ejemplo, pueden andar buscando a José, pero si con él está Pedro y María y no tienen documentos, pueden ser perjudicados también”.

Flores lamentó que pese a lo grave que es la situación de miles de hondureños en EE UU, no hay autoridades de gobierno preocupadas por ello. Por lo cual, pidió la renuncia del canciller Eduardo Enrique Reina, acción que apoya con la recolección virtual de firmas. “El gobierno no es visible, el canciller no se ha asomado aquí a Estados Unidos (...) A él lo miro más enfocado en política, y no es porque le tengo algo en contra, pero le pido que renuncie y se dedique a su política y poner a una persona que realmente, verdad, quiera tomar acciones, emprenda y que nos dé guía, porque imagínense nosotros estamos como solos en este país”.