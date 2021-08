Pérdidas de Hondutel superan los L900 millones

San Pedro Sula

Conseguir una línea telefónica cuando solo existía la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) era prácticamente imposible.

Entre finales de la década de los 70 y mediados de los 90, los usuarios debían esperar por años a que estuviera libre un par -una conexión de los dos alambres del teléfono- y esos pares telefónicos estaban disponibles cuando el propietario de la línea tenía una mora incapaz de pagar, fallecía o que la persona demandante del servicio conocía a un militar o a un diputado con las influencias para ayudarle.

“A Hondutel no le quisieron dar el fortalecimiento que requería en el momento que estaba compitiendo sola y se fue en decadencia. Cuando entró la competencia tuvo que modernizarse, pero no ha logrado tener el nivel que tenía antes”, refirió Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

Gerentes 1. Coronel José Edmundo Alcerro Prudoth (1977)

2. Coronel Roberto Núñez Montes (1978) 3. Coronel Cristóbal Díaz García (1980) 4. Coronel Julio Pérez Matamoros (1981) 5. Coronel Rolando Mejía Garrigó (1982) 6. Coronel Roberto Ortiz Almendares (1984) 7. Coronel Mario L. Fonseca López (1986) 8. Coronel Manuel E. Suárez Benavides (1990) 9. General Marco A.Rosales Abella (1990) 10. Coronel José F. Bustillo Murcia (1992) 11. Coronel Carlos Gustavo Sanabria Oyuela (1993) 12. Coronel Mario Maldonado Muñoz (1994) 13. Arturo Morales Fúnez (1997) Roberto Micheletti (1998) 14. Roberto Brevé Reyes (2000) 15. Alonso Víctor Valenzuela Soto (2002) 16. Marcelo Antonio Chimirri Castro (2006) 17. Hernán Jacobo Lagos (2007) 18. Jorge Alberto Rosa (2008) 19. Luis Aguilar (2009) 20. Jorge Aguilar (2010) 21. General Romeo Orlando Vásquez Velásquez (2010) 22. Jesús Antonio Castellanos Membreño (Presidente de comisión interventora) (2013) 23. Jesús Arturo Mejía Arita (2014) 24. Melvin Remberto Maldonado Maldonado (2016 a la fecha)

La creación de Hondutel en 1976 se fundamentó en que las telecomunicaciones constituyen un servicio público de vital importancia para el desarrollo económico y social del país, buscando con ello regular la tecnificación, modernización y expansión del sistema de telecomunicaciones.

“Los Gobiernos pensaban que las empresas públicas eran como vacas de ordeño a las que había que sacarles toda la leche, y no es ese el objetivo de una empresa pública. No es sacar dinero para financiar al Ejecutivo, el Congreso y otras cosas. El objetivo de una empresa pública es dar el mejor servicio, de mejor calidad y a mejor precio; pero se perdió la perspectiva y no se entendió que no era para pasarle dinero al Estado”, refirió García.

De enero a julio de 2021, las pérdidas de Hondutel superaron los L298.9 millones y aunado a que la estatal ha cerrado con números rojos en los últimos tres años acumula pérdidas de unos 900 millones, según el presidente del Sindicado de Trabajadores de las Telecomunicaciones en Honduras (Sitratelh), Orlando Mejía, es decir, un déficit mensual promedio de 38 millones de lempiras.

“Hondutel le debe a la EEH unos L450 millones, también a Conatel, a la SAR, a los trabajadores, a las empresas de seguridad; y es lamentable porque los planes de rescate se han llevado a todos los Gobiernos y nunca se nos ha querido permitir entrar”, dijo el líder sindical.

En tanto, el Congreso Nacional aprobó en julio pasado una amnistía para el pago de diferentes servicios públicos, entre ellos de Hondutel, con la cual las autoridades esperan recuperar 200 millones de lempiras, que permitirán ponerse al día con los salarios atrasados de los trabajadores.

Días atrás, el coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, anunció que la Administración Central está preparando un plan de rescate financiero para Hondutel, para convertir a la estatal en una “institución de vanguardia de Internet y banda ancha”.

“Hondutel debe convertirse en el gran impulsor de la tecnología de Internet en el país. Esto significa que debemos modernizar la institución y cambiar la capacidad de megabits que se puede dar a la población”, dijo.

Descartan privatizarla

Según Madero, la salida de la crisis de Hondutel no está en privatizarla; “la solución es generarle mayor inversión para que el campo de Internet se pueda ampliar”.

El funcionario agregó que la estatal necesita inversión para más ancho de banda que ofrezca nuevos servicios “y que esta institución pueda competir con las grandes empresas o proveedores que se dedican a la venta de Internet en Honduras”.

Madero detalló que el plan de rescate incluirá la adquisición de otro cable submarino que pueda doblar o triplicar los anchos de banda de Internet.

“Esta inversión será a gran escala, por lo que el próximo Gobierno tendrá que ejecutar este plan de salvamento y modernización del sistema de infraestructura del Internet”, añadió Madero.

Este anuncio se suma a los tantos esfuerzos de la última década por encauzar las finanzas de Hondutel. Los más notable han sido la comisión interventora de 2013 y el plan de rescate sugerido por el sindicato de trabajadores en 2019, pero el primero prácticamente quedó y el segundo no llenó los requerimientos de Finanzas. En junio, autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Secretaría de Finanzas y Hondutel llevaron a cabo una reunión de trabajo encaminada a encontrar posibles escenarios para fortalecer la estatal telefónica.

“Es necesario realizar grandes inversiones, porque de lo contrario las pérdidas seguirán aumentando año con año, y al final es el Gobierno que tendrá que asumir todos esos compromisos”, reflexionó la economista y docente Liliana Castillo.

Según estimaciones del sindicato de la estatal, Hondutel necesita $15 millones (L670 millones) de forma inicial para expandir sus servicios de Internet.

Sin embargo, economistas consideran que la prioridad de la empresa nacional de telecomunicaciones debe ser mejorar su gestión, despolitizarla y replantear su modelo de negocios.

Hondutel cuenta con más de 220,000 usuarios, según la gerencia general.

Un informe de Hondutel señala que el ingreso de la telefonía nacional a diciembre del año pasado alcanzó los L538.7 millones, es decir, una baja interanual de L94.5 millones, que representó un 15%. Esto es debido a la tendencia de reducción de los servicios de derecho a línea, ingreso por servicios de telefonía celular y consumo de las Telecard.

El ingreso de otros servicios operacionales mostró al cierre de 2020 con un total de L360.1 millones, que significó una caída interanual de 15%, equivalente a L62.1 millones, reflejado por una baja en la demanda en el servicios de Internet y el incremento en la cancelación del mismo. Según el reporte, factores externos han impedido a Hondutel invertir en tecnología de última generación y competir en igualdad de condiciones en el innovador mercado de las telecomunicaciones.

También, ante los alarmantes indicadores de supresión de los servicios, la empresa estatal requiere de estrategias de fidelización de sus clientes.