Cadáver de Keyla Martínez tiene señales de violencia detalla Irma López, apoderada de la familia

Tegucigalpa, Honduras.

Señales de violencia fueron encontradas en el cuerpo de Keyla Martínez de acuerdo con el preliminar de la autopsia de Medicina Forense, según Irma López, abogada de la familia de la estudiante de Enfermería que murió en una celda policial en La Esperanza, Intibucá.



La apoderada legal y los padres de la víctima hablaron en exclusiva con Diario LA PRENSA sobre cómo avanza el proceso investigativo de este caso que ha acaparado la atención nacional e internacional.



"El preliminar de autopsia fue público y detalló que ella tenía golpes en el cuerpo, cabe mencionar que Martínez media 1.70 metros y pesaba 170 libras era una mujer alta y fornida, lo que indica que hubo fuerza por parte de los agresores", dijo López.

Según la profesional de Derecho están trabajando de forma coordinada con los fiscales asignados al caso, quienes tienen especialidad en Derechos Humanos, y la Agencia de Investigación Criminal (Atic).



"Durante los primeros momentos, la escena del crimen no fue resguardada, esto es un elemento esencial en la investigación; además, el fiscal llegó una hora después de que el cadáver había llegado al hospital (2:55 am) y el levantamiento se hizo a las 4:00 am", agregó.

La joven era originaria de la Esperanza, Intibucá, y era estudiante de la carrera de Enfermería de la Unah.





López expresó que por la mora judicial el proceso judicial podría ser lento, pero a la vez confía en que por el tipo de caso las autoridades se agilicen y cumplan cada uno de acuerdo a la ley.



"Una de las grandes aspiraciones de los juristas en materia penal ha sido la reforma al Código Procesal Penal, porque los juicios antes era escritos y ahora son orales. Con la entrada en vigencia del código procesal penal, en el 2002, las aspiraciones fueron que los juicios fueran expeditos"



"Sin embargo, por la mora judicial que tienen los jueces la justicia se retarda y las personas están hasta uno o dos años pidiendo ampliación de la prisión preventiva. Sabemos que si se logra dictar el auto de formal procesamiento la parte acusada van a apelar ante la corte y esto lleva su tiempo; pero, la voz del pueblo al unísono puede hacer que las autoridades se vean presionadas y resuelvan en los términos que la ley establece".



Norma Rodríguez, madre de Martínez, exigió a las autoridades que le ayuden a que su hija descanse en paz encerrando a los responsables de su muerte.



"Tengo fe que todavía hay gente buena y honesta en Honduras que van a ayudar a esclarecer el crimen de mi hija. Como madre me arrancaron un pedazo de corazón, por eso le pido al pueblo que solidarice y se unan a nuestra lucha y que las autoridades muestren que aún pueden hacer cambiar la imagen que el pueblo tiene de ellos en este momento".

Luis Sosa, padre de Keyla, condenó lo que ocurrió con su hija y exhorta a que esto jamás se repita en el país. "Mi hija vivió poco y era una joven que tenía mucho más que dar, era una profesional que ayudaba en la sociedad y delincuentes le quitaron la vida. Esto tiene que parar, cada vez hay más mujeres que mueren a causa de malhechores".



La familia detalla que hasta el momento solo han recibido apoyo de organizaciones femeninas, el pueblo hondureño y medios de comunicación. Por ello, hacen un llamado a los entes de Derechos Humanos internacionales, ya que, temen por su vida.

La familia sepultó el cadáver de Keyla Martínez (26) en el cementerio de La Esperanza.

Realizarán marcha pacífica

Con el propósito de hacer un clamor de justicia, la familia de Martínez realizará este viernes una marca pacífica que comenzará en el hospital Enrique Aguilar Cerrato a las 5:00 pm.



"Este evento es en signo de paz. No queremos violencia, pero sí justicia; porque hoy fue Keyla y mañana puede ser cualquiera. Iremos con camisetas y globos de color blanco para recordar su memoria y también para pedirle a las autoridades que hagan pagar a los responsables. No se trata de linchamientos, sino de hacer cumplir la ley", comentó la apoderada legal.

Recuento de los hechos

El pasado domingo, 07 de febrero, la Secretaría de Seguridad dio a conocer a través de un comunicado la muerte y los detalles de la captura de la estudiante de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).



De acuerdo al reporte, ella fue detenida por agentes de la Policía Nacional la noche del sábado 06 de febrero a las 11:40 pm por escándalo en la vía pública en estado de ebriedad y por el incumplimiento al toque de queda.



A las 3:30 am del domingo, luego de una inspección de rutina que uno de los policías hizo a las celdas, encontró a la joven, moribunda, asfixiada presuntamente con una de sus prendas de vestir. “Ella estaba atada con su blusa, atada a la puerta de la celda hacia su cuello”, dijo Melvin Alvarenga, subcomisionado de Policía y jefe de la Unidad Departamental de Policía No. 10.



Luego la trasladaron al Hospital Enrique Aguilar Cerrato en donde falleció, detalló la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el centro asistencial emitió un comunicado desmintiendo la versión de las autoridades y afirmando que la joven llegó sin signos vitales.



Este martes el Ministerio Público confirmó, luego de realizar la autopsia, que se trató de un homicidio por asfixia mecánica y no de un suicidio.

Keyla Martínez fue detenida por escándalo en la vía pública en estado de ebriedad y por el incumplimiento al toque de queda.

Resultados de la autopsia

La autopsia realizada por Medicina Forense señala que fueron encontrados rastros en la boca, como si terceros intentaran evitar que ella fuese escuchada por las otras personas que estaban detenidas esa noche en la sede policial de La Esperanza.



Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, dijo que “el departamento de Marcas y Patrones de Medicina Forense analiza la vestimenta que andaba la muchacha”.



Agregó que se están haciendo “pruebas de los teléfonos celulares (de los sospechosos y la víctima) y análisis de las cámaras de seguridad, tanto en la posta de La Esperanza”.



Los análisis laboratoriales practicados también revelaron que Keyla Martínez tenía en su sangre 290 miligramos de alcohol por cien mililitros y 360 miligramos por cien mililitros en la orina, lo que explica que tenía una intoxicación de tipo moderada.

Policías son sometidos a análisis

Medicina Forense comenzó a realizar ayer análisis a seis de los 13 policías investigados por la misteriosa muerte de la joven para esclarecer los hechos.



En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que el objetivo es "garantizar la efectividad del proceso investigativo en atención al oficio emitido por el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá".



La Policía Nacional reiteró, pese a los múltiples cuestionamientos y de indignación por parte de la población contra la institución, que "no se permitirán acciones fuera de ley de nuestros funcionarios, que dañen la imagen y propicien la desconfianza de los hondureños".



Según informaron, son tres tipos de análisis que les realizaron durante al menos dos horas: de salud mental, de fluido y de vello púbico. Los seis agentes fueron movilizados a bordo de un autobús y totalmente custodiados por miembros de distintas instituciones de seguridad del Estado.



Faltarían siete oficiales más a someterse al proceso de exámenes, por lo que se espera sean llevados hoy mismo desde la Secretaría de Seguridad hasta las instalaciones forenses en la capital.

Cada 20 horas es asesinada una mujer de forma violenta en Honduras

A poco meses de haber comenzado el año ya suman más de 32 mujeres asesinadas de forma violenta en el 2021, cifra que puede igualar o superar las registradas en años anteriores, siendo el 2013 el año con mayor incidencia de muertes 636 en ese año.



"Cada 20 horas es asesinada una mujer de forma violenta, principalmente por su compañero de hogar, que estaban en calidad de esposo, exesposos o pareja, porque esos hombres creen que las mujeres son de su propiedad y por lo tanto hay que agredirlas, maltratarlas y matarlas, y ahí es donde no actúa el estado en su materia de prevención", expresó Migdonia Ayestas, titular del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS).



También aseveró que la violencia contra las mujeres es un problema en Honduras porque mueren tantas que no hay un proceso de investigación para cada uno de los casos, cuando no se garantiza el derecho a la vida y menos cuando está en la custodia de autoridades policiales, es una clara violación a los derechos humanos que juraron servir y proteger a la población.



La mayoría de las muertes son jóvenes menores de 30 años y en los últimos 16 años 6,405 mujeres han perdido la vida.

Zonas más peligrosas para las hondureñas en el país

El Observatorio de la Violencia de enero a octubre de 2020 muestra que el Distrito Central reporta el mayor número de casos en el que se hizo un análisis de los 10 municipios con mayor incidencia, al cual le corresponde el 27.2%, lo que equivale a 72 mujeres asesinadas hasta octubre de 2020 en esta zona del país.



En segundo lugar se encuentra San Pedro Sula, que reportó el 8.8% de los casos a los cuales corresponden 24 mujeres asesinadas, seguidamente de Choloma, con 12 mujeres asesinadas.



Las otras zonas de peligro son el municipio de Catacamas (11), La Ceiba (9), El Progreso (8), Comayagua (5), Gracias (5), Villanueva (4) y Tocoa (3).



La mayoría de muertes registradas fueron por arma de fuego, herramienta con la cual fueron ejecutadas 186 mujeres, lo cual equivale al 66.4%; luego por arma blanca, 44 mujeres, y por asfixia o estrangulación, 21 mujeres, como el caso de Keyla Martínez, que fue por asfixia mecánica.

Penas según el nuevo Código Penal de Honduras

- Violencia contra la mujer: 1-4 años y puede ser conmutado



- Femicidio: de 20-25 años, Artículo 208



- Violación: de 9-13 años



- Hostigamiento sexual: no hay pena y no se encuentra tipificada.