Se agotan las reservas de granos en Corredor Seco

JAMASTRÁN, EL PARAíSO.

Las reservas están casi agotadas. El panorama es sombrío para el Corredor Seco de Honduras, la vulnerabilidad de la población es alta y la sequía está causando fuertes estragos en comunidades que dependen exclusivamente de la agricultura.

LA PRENSA realizó un recorrido por varias comunidades del Corredor Seco en El Paraíso, donde las pérdidas en la cosecha de primera y postrera de 2019 han dejado huella. “Tenemos pérdidas totales, no son parciales. Aquí solo los que implementaron sus sistemas de riego tienen producción, pero son pocos. La mayoría no tenemos ni reservas para enfrentar este año y es una situación muy preocupante”, explicó Leonel Benítez, productor de la aldea El Zapotal en Texiguat, El Paraíso.

En Honduras, el principal cultivo en el ciclo de primera 2019 fue el maíz, que fue sembrado por más del 83% de los pobladores en el Corredor Seco, pero las pérdidas reportadas son significativas: 75% en maíz y 51% en frijol, viéndose la situación más grave en los departamentos de El Paraíso, Choluteca y Francisco Morazán.

Preocupados

“El agua superficial se seca”, dijo preocupado Lenys Baquedano, un productor de la aldea Quebrada Seca en el valle de Jamastrán.

En esta zona, las parcelas muestran la totalidad de cultivos secos. El 95% de los productores perdieron las cosechas y lo más grave es que no cuentan con reservas, los que tienen solvencia económica sembraron porque cuentan con sistema de riego, pero producen para alimento del ganado, no hay para la subsistencia en aldeas como Quebrada Larga, El Zarzal, Las Delicias y El Empalme.

“El Valle de Jamastrán tiene unas 30,000 manzanas y nunca en la historia se habían perdido las cosechas. Las pérdidas fueron del cien por ciento. De 30,000 manzanas, no hay ni mil manzanas con proyectos de riego. La pérdida fue total. El panorama es sombrío, no hay cosecha, no hubo producción de postrera”, expresó Baquedano.

Reservas agotadas. Existencia de granos básicos habían sido agotadas en casi la totalidad de los hogares en agosto de 2019.

Los intentos por obtener maíz quedaron en vano y esto preocupa porque este Valle produce más del 30% de producción nacional de granos. “Anduvimos mal en las cosechas, éramos el segundo departamento productor de granos, pero hoy fuimos campeones en pérdidas y estamos sin reservas”, explicó el productor.

Factores

Es que la sequía no llegó sola, también las plagas y enfermedades de cultivos acompañan a los productores, que piden mayor atención, soluciones, asistencia técnica y echar a andar los proyectos de riego para no pasar hambre. “Es insólito estar en esta situación, la escasez de granos es evidente. Casi la totalidad de poblaciones está sin granos, no tienen ni para subsistir y si no se toman acciones dentro de dos meses la situación será más crítica”, explicó Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Productores y Agricultores de Grano (Prograno).

La principal plaga reportada en maíz en el Corredor Seco fue la del gusano cogollero, que afectó varias parcelas. Los mayores déficits en los granos producidos se presentaron en maíz, que representa el 96%, frijol 85% y maicillo 96%, según el análisis de Seguridad Alimentaria (VAM).

La situación preocupa porque la dependencia de hogares en el Corredor Seco se ve sujeta al comportamiento del mercado y la necesidad de ingresos. Ante la escasez de demanda de mano de obra, temen que se incremente el riesgo de inseguridad alimentaria.

Incertidumbre

Ante esta dificultad, los productores del valle de Jamastrán exigen que se ejecute el proyecto de riego que desde 2016 está vigente y que pese a que tienen el material en una bodega en la zona de El Empalme, aún no hay señales que se ponga en marcha, pues con la crisis esto es una prioridad.

“Hay un proyecto de riego con fondos de préstamo con un banco de la India que no se ejecuta. El proyecto debió terminarse en 2018. Los materiales llegaron, pero no arranca. Se hizo un addendum y no hay señales. Urge que se perforen los pozos en esta zona”, explicó Baquedano.

Los productores que están en el proyecto temen que los estén engañando porque cuando acuden por respuestas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), no les dan explicación y preocupa porque los beneficiarios de ese proyecto están en las zonas más áridas del valle de Jamastrán. “Da tristeza ver un valle de Jamastrán, que es una zona tan productiva, este mes sin alimento. Es muy difícil para todos enfrentar esta escasez y son urgentes las medidas” explicó Reynaldo Zelaya, productor.

Respuestas

El Gobierno anunció que se identifican fondos por unos 230 millones de lempiras para potenciar las siembras de primera y tener buenas cosechas de granos básicos, ante el anuncio que la cosecha de primera de 2020 peligra. “Hay diferentes proyectos que se estarán implementando para intentar contrarrestar la falta de agua en el país en los próximos meses. Tenemos varias vías, seguimos con el tema de cosechas de agua en los lugares más afectados”, dijo Mauricio Guevara, ministro de la SAG.

Desde 2019, los productores pidieron apoyo al Gobierno ante los endeudamientos que los agobian y por las pérdidas en las cosechas, lo que les ha resultado imposible para honrar los compromisos financieros que adquirieron con la banca y casas comerciales. “Tenemos identificados 200 millones de lempiras para ponerlos a la disposición de los productores. Buscamos el modelo, si será a través de un fideicomiso o cómo vamos a aterrizar ese dinero para que el productor tenga los fondos para pago a casas comerciales. El financiamiento será a siete años, dos de gracia y una tasa de interés sumamente baja para que tengan un respiro”, dijo el ministro.

Para la siembra de primera, el Gobierno planifica poner a disposición 230 millones de lempiras y 30 millones para el frijol. Se analiza la apertura de pozos para el departamento de Olancho ante las pérdidas que se reportaron de mil cabezas de ganado en el valle de Agalta, así como 125 pozos de agua en cuencas y microcuencas que van a ser reforestadas.

4 claves de la sequía:

1 priorizan gastos en corredor seco



Hogares del Corredor Seco priorizan gastos en compra de alimentos. Cerca del 90% en agosto destinaba más del 50% del gasto total en compra de alimentos; económicamente les va mal.

2 Incremento de precios en granos básicos Disminuirá la inversión de las familias en otras necesidades básicas como educación, salud, producción o negocios, lo cual reduce su capacidad de respuesta ante la crisis.

3 estrategias de sobrevivencia negativa Los pronósticos ante la falta de lluvias indican que el período de escasez de alimentos en el Corredor Seco se extendería hasta la próxima cosecha en agosto de 2020.