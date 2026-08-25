70 años de existencia institucional

Fue en 1956, durante el gobierno interino de la Junta Militar, que se emitió el decreto que creó la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, con el propósito de formar docentes especializados en determinadas áreas del conocimiento: Ciencias Naturales, Educación, Sociales, Matemáticas, Letras, para, una vez graduados, impartir cátedra en el nivel medio en distintos centros urbanos del país.

El objetivo subyacente fue -y continúa siendo- eliminar el empirismo en el sistema educativo hondureño y mejorar cualitativamente la enseñanza de dichas disciplinas académicas.Las gestiones tendientes a su conversión en universidad estatal culminaron exitosamente el 14 de diciembre de 1969.

Su crecimiento a partir de esa fecha ha sido impresionante, otorgando desde diplomados hasta doctorados, con grados intermedios a nivel de licenciaturas y maestrías.

En 1981 se inauguró el Centro Regional en San Pedro Sula, que este año conmemoró 45 años de existencia. Cuenta con sedes regionales en La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, La Esperanza, Intibucá, Choluteca, Nacaome, Juticalpa, Santa Bárbara y Danlí. La UPNFM mantiene alianzas con universidades de Alemania, Guatemala, España, Estados Unidos de América, China, México, Chile, Cuba, Polonia, Brasil y otras.

Esta institución educativa, de merecido prestigio nacional e internacional, enfrenta desafíos inherentes a los cambios incesantes y vertiginosos presentes en toda sociedad.En mayor o menor grado, estamos hablando de recuperar la cobertura educativa en sus distintos niveles, impactados cuantitativamente hacia la baja a partir de la pandemia de covid-19.

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El fortalecimiento de la calidad del sistema educativo en sus diferentes niveles; diseñar políticas y estrategias que incrementen el acceso a la educación de manera efectiva; diseñar políticas de fortalecimiento de las funciones básicas de docencia, investigación y vinculación son otros de esos retos.

De igual manera, que las y los maestros descarten metodologías obsoletas basadas en la repetición y memorización -aún vigentes-, a efecto de que el alumnado sepa interpretar no solo contenidos programáticos, sino igualmente su entorno inmediato, siendo capaz de pensar por sí mismo, con una mentalidad a la vez crítica y propositiva. Ella forma parte integral de la formación en ciudadanía.

Setenta años han transcurrido desde 1956 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán -que no está de más resaltar es el único centro de educación universitaria centroamericana dedicado a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza- ha sabido no solo ampliar su oferta y cobertura educativa, sino paralelamente colocarse al frente de la educación nacional como vanguardia en la misión -nunca finalizada- por contar con un sistema educativo universal para todas y todos nuestros compatriotas, sin distingos de edad, sexo, etnia.

Una educación popular, tal como la planteó nuestro prócer y mártir, Francisco Morazán Quesada, desde los inicios de su trayectoria política iniciada en Tegucigalpa como síndico del Ayuntamiento, en 1823, y que culminaría al acceder a la presidencia de la República Federal de Centro América.