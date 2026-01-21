Vuelo de prueba

El 17 de enero de 2026, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la Nasa y la nave espacial Orion, bautizada como “Integrity”, de la misión Artemisa II llegaron a la plataforma de lanzamiento 39B.

El camino de 6.8 kilómetros desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en el Centro Espacial Kennedy en Florida duró casi 12 horas sobre el transportador oruga, una reliquia de la era Apolo que ha sido modificada.

Artemisa II despegará de la rampa 39B, desde donde despegó Apolo 10 en 1969; el resto de misiones Apolo que viajaron a la Luna lo hicieron desde la rampa 39A. En 2022, desde la rampa 39B despegó la misión Artemisa I, la primera del cohete SLS.

La tripulación participó en una simulación del lanzamiento en diciembre de 2025. El paso siguiente es llevar a cabo la prueba de carga de propelentes del SLS o Wet Dress Rehearsal (WDR), en la que se simulan todos los pasos del día del lanzamiento hasta los 20 segundos antes del despegue, sin que participe la tripulación.

Si el WDR no se puede realizar antes del 2 de febrero o si surgen problemas que requieran nuevas pruebas, el lanzamiento deberá ser aplazado. En febrero, Artemisa II podrá despegar los días 6, 7, 8, 10 y 11.

De no ser posible, habrá que esperar los días 6, 7, 8, 9 y 11 de marzo. Si tampoco es posible, se intentará los días 1, 3, 4, 5, 6 y 30 de abril. Si para entonces el lanzador no ha despegado, habrá que devolverlo al VAB. Cada día, la ventana de lanzamiento tendrá una duración de dos horas.

Con Artemisa II se llegará a unos 450,600 km de la Tierra, rompiendo un récord del Apolo 13 en 1970.

Artemisa II será el equivalente al Apolo 8 de 1968, un vuelo tripulado de prueba previo al alunizaje.