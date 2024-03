Sobre nueva política exterior

Desde 2023, cambió el gobierno, pero no se impulsó y por consiguiente, tampoco se creó una nueva política exterior. Se continuó manejando una en que, en el nombre del gobernante --aislado y autoritario-- se usa para ejecutar cualquier tontería. Afanados en la búsqueda de lo nuevo, le dieron una patada al pasado y buscaron como niños de pecho al nuevo “vecino” para buscar alianzas, afectos y resultados. Inventando un problema inexistente de supuestas malas relaciones con los Estados Unidos, los improvisados diplomáticos creyeron que podían hacer lo que Fidel Castro -- en otras circunstancias-- virando el objetivo del aliado diplomático principal, desde Washington a Pekín. En un infantil despertar, todavía con los pañales mojados dijeron que no a la reunión de Los Ángeles y, en forma gratuita, le hicieron un desplante a Biden. Ahora, dos años después, el apoyo de China no tiene la velocidad y el volumen esperado porque en términos comerciales mantiene un balance favorable y Honduras ya no necesita tanto de artículos de segunda calidad, ni obtiene gran cosa triangulando las relaciones con Estados Unidos y poniendo sus resultados al servicio del imperio sustituto que pugna por sus fueros desde Asia, pero que tiene en el mercado del norte sus compradores principales. México, en situación similar, en vez de servirle a China, la usa para negociar con Estados Unidos la defensa de sus intereses. Nosotros, más cipayos e infantiles, le hacemos los mandados a China y esperamos que Estados Unidos se asuste y nos sirva a nosotros en vez de contestarle a Pekín. Sin embargo, algo han aprendido. La Cancillería hondureña ya entendió que China está interesada en nuestros puertos, pero que ello pone en precario la seguridad de los Estados Unidos. No solo en términos de evitar el narcotráfico, sino que para prevenir ataques terroristas en el futuro. Tal descubrimiento es bueno, pero no suficiente.

Una política exterior hondureña es inevitablemente, el reflejo de la visión de los intereses del estado nacional, una estrategia para el logro de los mismos y una disposición de todo su liderazgo, para hacer lo que corresponde. A partir de lo ocurrido con el gobernante anterior, es más que urgente una revisión de la política exterior, clarificando los objetivos hondureños por medio de un gran acuerdo nacional que permita proyectar la acción del Estado nacional como una entidad que representa todos sus intereses externos. Para ello es necesario el diálogo, la discusión interna, poniendo en manos de los diferentes actores comprometidos, las visiones correspondientes de los temas controvertidos. Por ejemplo, es obvio que las relaciones entre Honduras y el aparato de seguridad de Estados Unidos está al descubierto. El accionar de esos órganos externos en la vida interna hondureña tiene que ser transparente, dentro de la opacidad que se permite en asuntos tan delicados. Pero los agentes de la DEA no pueden seguir operando bajo la protección diplomática, sino son discutidas también otras formas de seguridad que protejan al liderazgo hondureño, dentro de la ley. La Policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía no pueden seguir como hasta ahora, bajo el liderazgo oscuro de un caudillo descontrolado. Seguir ese curso de acción le provocó a Honduras la mayor de las vergüenzas internacionales.

No definir estos términos es peligroso. Permitirá acuerdos irregulares. Como los pactados por JOH. Y como los políticos gubernamentales están asustados por lo ocurrido en Nueva York, puede ocurrir que sigan un curso de acción para poner la diplomacia al servicio de la protección de sus delitos del pasado o para darle cobertura a acciones irregulares que defiendan sus objetivos de fácil enriquecimiento en curso.