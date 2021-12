“Todos somos muy ignorantes”. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”. Albert Einstein. Hace más de 2400 años, intelectuales, científicos y políticos dejaron una lección que aprender lejos de ser reconocidos como sabios; Sócrates manifestó que la sabiduría consistía en el conocimiento de nuestras limitaciones y, lo más importante de todo, el conocimiento de nuestras debilidades. Es imperativo en la escuela antigua y contemporánea manejar los conceptos de racionalidad, verdad, honestidad intelectualidad y responsabilidad, lo cierto es que evitar equivocarnos es imposible, pero sí, aprender de nuestros propios errores.

El arma más poderosa es la ignorancia que se usa para destruir o distorsionar el verdadero conocimiento. La palabra oscuridad bíblicamente representa la ignorancia y la palabra luz es conocimiento; cuando gobierna la ignorancia, la oscuridad predomina. El apóstol Pablo lo expresó de este modo: “Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje de la Gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios”.2 corintios 4:4 NTV.

El reino de la luz trae el conocimiento de la gracia, amor, perdón y salvación. No hay conocimiento que se valide sí lo que sabe no se practica, y si los has practicado que resultados has obtenido; el reino de las tinieblas obtiene poder de lo que nosotros no conocemos; es fundamental aprender, experimentar y practicar la luz que es la palabra de Dios. Adán se convirtió en un prisionero de oscuridad, en un esclavo del pecado.

La luz que resplandece llegó a nuestro corazón en justicia no es un término religioso sino legal, es decir Jesucristo vino a posicionarnos correctamente, para recibir las promesas y recompensas.

“Todo lo que se ignora se desprecia”. Antonio Machado. Cuando Abraham le creyó a Dios, el Señor lo declaró justo por causa de su fe.