La presencia del desprecio

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis es el nombre que John Gottman, psicólogo norteamericano que ya hemos citado alguna vez aquí, escogió para bautizar cuatro conductas que tienen casi que la garantía de terminar con cualquier relación de pareja y se refiere más que todo a comportamientos que de no identificarse ni modificarse y mantenerse terminarán rompiendo todo.

Anteriormente hemos hablado de la crítica destructiva y sobre como el cónyuge censurado, enjuiciado y reprobado de manera constante, termina lleno de resentimientos. Ahora analicemos un poco el desprecio o desdén.

Se trata de esos momentos demasiado recurrentes en los que uno de los dos involucrados se refiere al otro de manera despectiva, cuando le habla con risitas burlonas, ironía, y el sarcasmo está casi siempre presente en sus comentarios. Igual que las muecas e “indirectas”, que son parte ya de la manera de comunicarse de esta persona. Y peor aún; presencia de amenazas e insultos.¿Cuál es el objetivo principal del que habla con desprecio o desdén? Pues la finalidad es ofender, ver de menos al otro, hacerle sentir inferior, precisamente eso, despreciarlo y esto, no siempre en privado sino muchas veces, en público.

Esto derivará con toda seguridad en el envenenamiento de la relación, como puede esperarse, ¿es muy obvio no?Sería bueno preguntarnos, deshaciéndonos un poquito del autoengaño, preguntarnos si un vínculo en el cual es normal este tipo de conductas; las críticas constantes de parte de uno donde el otro lo permite, además, el otro que de ninguna manera es víctima y esto me parece muy importante recalcarlo, aunque a estas alturas ya estemos todos enterados; nadie es víctima de nadie sino cómplice de lo que permite.

Entonces y volviendo de nuevo a la pregunta; ¿este tipo de uniones de verdad están funcionando?Podrían estar durando, pero esto no es de tomar mucho en cuenta, la duración no es sinónimo de éxito. Desafortunadamente hay personas que ya se resignaron a “cargar con su cruz”, como ellas o ellos mismos lo aseguran, gente que tiene muchísimo aguante por diversas razones, aguantan mucho y de todo.

Los otros dos “jinetes” de los que nos habla Gottman son, la actitud defensiva y la actitud evasiva de las cuales ya hemos hablado también y expuesto lo dañinas que pueden resultar.Si usted se identifica con cualquiera de las dos partes (el que desprecia o el que es despreciado) por la persona que se supone lo ama, sugiero pedir ayuda profesional antes de llegar al punto de no retorno.

Buenas lecturas al respecto podrían complementar cualquier tipo de psicoterapia, se me viene a la mente por ejemplo, Manual para no Morir de Amor de Walter Riso en el cual, por cierto, el autor advierte tajantemente:“En el amor sano, no cabe la resignación ni el martirio, y si tienes que anularte o destruirte para que tu pareja sea feliz, estás con la persona equivocada”.