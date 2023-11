El décimo primer mes del año se termina, y con él se avista la recta final de esta traslación a la órbita solar que nos ha dejado de todo: amargos, dulces, decepciones, alegrías, esperanzas, arbitrariedades, puertas cerradas, oportunidades, en fin, todo un cumulo de experiencias humanas que nos permiten, o al menos así se espera, seguir creciendo como personas. Es probable que el amable lector haya escrito un listado de metas y objetivos a alcanzar; enhorabuena por aquellos que pudieron alcanzarse y superarse; pero también quizás quedaron pendientes que por uno u otro motivo ni siquiera se tuvo la opción de comenzar.

Es momento entonces de afinar aquellos procesos que se están realizando bien, siempre habrá oportunidad de mejora pues no somos un producto terminado, el ser humano es capaz de llegar a las mas excelsas alturas de dignidad y de honor que están reservados para aquellos que están comprometidos con los valores mas trascendentes.

El momento es propicio entonces no solo para evaluar este año, sino también para identificar los planes factibles y realizables para el próximo año; el éxito comienza en la planificación, si somos capaces de organizarnos de manera adecuada eso se convertirá en la brújula que nos lleve seguros a través del mapa de los proyectos.

Considere lector que la vida no se trata de una carrera de velocidad de unos pocos metros, sino más bien es como una maratón donde se prueba la resistencia y la constancia; aquí vence no el mas veloz, sino el mas disciplinado. Somos muy proclives a abandonar cuando aparecen las tormentas, las crisis ponen a prueba nuestra fe y nuestros valores; cuando no será el momento para manifestar el potencial intrínseco que es capaz de realizar hazañas.

Recuerde que usted no esta en competencia con nadie más, la presión social del entorno no debe incidir en las decisiones importantes: la persona con la cual usted debe lidiar a diario es aquella a quien observa en el espejo; si, es con usted mismo que debe trabajar para mejorar en todo proceso de vida que está idealizando y desarrollando. Ánimos, nos vemos en la meta.