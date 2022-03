En una tienda donde se vendían perritos apareció un niño y le preguntó al dueño: “¿Cuánto cuesta comprar uno de estos perritos?”. El dueño contestó: “Dependiendo del perro, cuestan entre tres mil a cinco mil cada uno”. El niño sacó de su bolsillo algunos billetes y monedas y dijo: “Solo tengo veintisiete. ¿Me dejará, por lo menos, ver y tocar a uno de ellos?”.

El dueño se rió y dijo: “Por supuesto”. Abrió la jaula y sacó uno de los perritos más hermosos. El niño observó que uno de los perritos cojeaba y se escondía en un rincón de la jaula. “¿Y qué le pasa a ese perrito?”, preguntó. El dueño le explicó que estaba mal de su cadera y que siempre sería cojo. Inmediatamente el niño dijo: “Deseo comprarlo”. El dueño contestó: “No te recomiendo comprarlo. Pero si lo quieres, te lo regalo”. El niño dijo: “No señor. No quiero que me lo regale. Ese perrito tiene el mismo valor que cualquiera de los otros perritos. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio completo. Si está bien con usted, le entregaré todo lo que tengo y le prometo irle pagando cada mes hasta completar el precio”. El dueño siguió insistiendo en que no lo comprara diciendo: “Piénsalo bien. Este perrito no brincará ni correrá contigo como lo hacen los demás perritos”. Para su gran sorpresa el niño levantó uno de sus pantalones y le mostró el soporte de metal que reforzaba su pierna destrozada por la polio. “Pues yo tampoco brinco y corro bien”, dijo el niño con voz muy suave, “y este perrito necesitará a alguien que lo comprenda”.

Compasión. Esa misma fuerza fue la que movió a Jesús para hacerse hombre y rescatar a la humanidad. Habiendo sido deformados por el pecado, no había en nosotros nada que fuera digno. Sin embargo, Él se compadeció de nuestra condición y pagó el precio completo de nuestro rescate, para que todo aquel que acepte su salvación sea automáticamente embellecido, porque la misma vida de Él será trasplantada en su corazón. Esta es la única manera de transformar este mundo y acabar así con tanta guerra, maldad y violencia.