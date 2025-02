Trump desafía el mito de una nación de inmigrantes

La frase “una nación d e inmigrantes ” no obtuvo un reconocimiento generalizado hasta la década de 1960, después de que el libro de John F. Kennedy con ese título argumentara que Estados Unidos se benefició de sus diversos orígenes. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 puso fin al sistema de cuotas de origen nacional, pero también introdujo otras medidas restrictivas, como cuotas para los países del hemisferio occidental. La ley limitó la posibilidad de que los mexicanos migraran legalmente incluso cuando persistía la demanda de su mano de obra, lo que terminó por contribuir al aumento de la migración no autorizada.

Las medidas antiinmigrantes prometidas por Trump son una escalada de políticas de exclusión anteriores. Ha prometido enviar tropas a la frontera sur, detener todas las entradas no autorizadas, poner fin a la práctica conocida como captura y liberación (en la que los inmigrantes detenidos son liberados de la custodia del Departamento de Seguridad Nacional mientras sus casos están pendientes) y restablecer la política de forzar a los solicitantes de asilo a presentar solicitud y esperar en México. Ha prometido que llevará a cabo la “operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”.

Estas políticas tienen precedentes históricos, pero también hemos visto un camino alternativo. Estados Unidos ha reformado repetidamente sus leyes de inmigración —anulando la exclusión china, desmantelando su racista sistema de cuotas y ofreciendo estatus legal a millones de personas bajo las reformas de la década de 1980.Estados Unidos podría aumentar el número de personas que pueden ingresar legalmente, otorgar amnistía a los residentes indocumentados y abordar las causas profundas de la migración en los países de origen. Un Estados Unidos acogedor haría que el País fuera más seguro, más fuerte y más justo —protegiendo los derechos de todos y convirtiendo la inclusión en una fuente de seguridad para todos.

Ana Raquel Minian es profesora de historia en la Universidad de Stanford en California y autora de “In the Shadow of Liberty: The Invisible History of Inmigrant Detention in the United States”.

©The New York Times Company 2025