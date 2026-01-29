Para salvar a TikTok, ByteDance vende la mayor parte de TikTok en USA

Por David McCabe y Emmett Lindner / The New York Times International TikTok dijo el jueves que su propietario chino, ByteDance, había llegado a un acuerdo con un grupo de inversores no chinos para crear un nuevo TikTok de Estados Unidos, poniendo fin a una saga legal de seis años que vio a la plataforma ser prohibida por el Congreso, quedar atrapada en maniobras políticas entre superpotencias globales y verso obligado a un apagón de 14 horas en Estados Unidos. Los nuevos inversionistas entre ellos el gigante del software Oracle; MGX, una firma de inversión de Emiratos Árabes Unidos; y Silver Lake, otra firma de capital, poseerán más del 80 por ciento de la nueva entidad. La lista también incluye el vehículo de inversión personal de Michael Dell, el multimillonario tecnológico detrás de Dell Technologies, además de otras firmas, dijo TikTok. Adam Presser, antiguo jefe de operaciones de TikTok, será el director ejecutivo de TikTok en EE.UU.

El acuerdo busca aflojar los vínculos de TikTok con China y responder a preocupaciones de seguridad nacional de que Pekín pudiera utilizar la aplicación para vigilar o manipular a sus más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Los cambios permiten a “nuestros usuarios de EE.UU. seguir descubriendo, creando y prosperando como parte de la vibrante comunidad y experiencia global de TikTok”, dijo Shou Chew, director ejecutivo de TikTok, en un memorándum interno que calificó la medida de “gran noticia”.

La app evita su salida del mercado estadounidense

