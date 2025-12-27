Crimen en ascenso cambia la vida en Latinoamérica

Por Emma Bubola / The New York Times International

Cariquima, Chile — En las mesetas de los Andes chilenos, las casas de adobe de los campesinos indígenas ahora tenían altas rejas de aluminio y protectores de hierro soldadas a las ventanas.

“Vivo con miedo”, dijo Erika Moscoso, de 57 años, una panadera nacida en el pequeño pueblo de Cariquima, quien recientemente instaló por primera vez cerraduras en sus puertas para protegerse de los delincuentes. “Nunca habíamos tenido esto antes”.

En toda Latinoamérica, el crimen organizado se ha disparado en la última década, y la violencia se ha apoderado de países otrora pacíficos como Chile, Costa Rica y Ecuador. Encuestas muestran que en al menos ocho países, incluyendo Chile, la seguridad es la principal preocupación de los electores, llevando a muchos latinoamericanos a exigir medidas de mano de hierro. Las preocupaciones de seguridad también contribuyeron a impulsar a Chile hacia la derecha en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, ganadas por José Antonio Kast.

Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, ha tomado medidas enérgicas contra los derechos civiles para reducir drásticamente la tasa de delincuencia de su País. Algunos líderes, como el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, han buscado emular las duras medidas de seguridad de Bukele.

En noviembre, Kast se reunió con el Ministro de Seguridad de Bukele.

Chile sigue siendo uno de los países más seguros en Latinoamérica, y algunos cuestionan la gravedad de una crisis que es una interacción entre la realidad, la política y la percepción pública. Sin embargo, pocos disputan que la delincuencia ha traumatizado a los chilenos. Los homicidios alcanzaron un récord de mil 322 en el 2022 en el País, muestran cifras gubernamentales, y aunque esa cifra se redujo a mil 207 en el 2024, sigue siendo 43 por ciento más alta que en el 2018. Menos del 40 por ciento de los chilenos se siente seguro caminando de noche, arroja una encuesta de Gallup.

Al inicio de la pandemia en el 2020, decenas de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, emprendieron una travesía por el desierto de Atacama hacia Iquique, una ciudad portuaria a unos mil 450 kilómetros al norte de Santiago, la capital. Las autoridades locales se vieron rebasadas por lo que describieron como una crisis humanitaria y de salud.

Aunque las personas que han cometido delitos son una pequeña fracción de los cientos de miles de venezolanos que han llegado a Chile, fiscales, autoridades y expertos afirman que la afluencia también ha incluido pandillas, como el Tren de Aragua.