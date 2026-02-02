Antártida bajo la lupa: ¿Qué secretos esconde su hielo en retroceso?

Por Raymond Zhong / The New York Times International Una expedición busca entender por qué la placa helada se contrae cada vez más en esa zona del mundo, aunque a un ritmo menos acelerado que su contraparte en el Ártico. Tras 10 días sin nada a la vista, salvo el océano abierto y un ocasional iceberg , el Araon entró en la zona de hielo marino que rodea la Antártida el lunes a las 5 am aproximadamente, y el mundo se hizo de nuevo. De repente, había hielo flotante hasta donde alcanzaba la vista, tan brillante y blanco como el mar abierto había sido intimidante y oscuro. Los bordes de los témpanos eran ásperos y poligonales, casi como las placas del caparazón de una tortuga, pero sus superficies eran mullidas e inmaculadas, con contornos suavemente esculpidos como el glaseado de un pastel. Las grietas entre el hielo estaban llenas de una mezcla desordenada de aguanieve, agua de mar y trozos de hielo. Encima se posaba alguna que otra foca, aparentemente tan poco impresionada por nuestro barco como por la magnífica escena que la rodeaba.

A las 5:15 am, me apresuré a subir al puente para hablar con Siobhán Johnson , científica de la expedición especializada en hielo marino. Este era el día que ella había estado esperando durante todo el viaje. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. Johnson, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge y el British Antártida Survey, no se propuso hacer carrera al estudiar el hielo marino, aunque desde el principio supo que quería hacer algo relacionado con el cambio climático. Después de ver en la escuela Una verdad incómoda , el documental sobre la campaña del ex vicepresidente Al Gore para anunciar al mundo sobre el calentamiento global, Johnson salió pensando: “Esto es lo que tengo que hacer”. El hielo marino tiene muchas formas, y los científicos han ideado un vocabulario exótico para describirlas. A través de las ventanas panorámicas del puente, Johnson señaló algunos tipos mientras pasábamos. Frazil: cristales pequeños y delicados, el hielo marino en su forma más incipiente. Hielo graso: cristales coagulados que se acumulan en la superficie, como glóbulos de grasa en un guiso de carne. Shuga: grumos blancos esponjosos que el viento y las olas lanzan en cintas largas. A lo lejos, un enorme y torcido trozo de hielo azul se alzaba por encima de las placas rotas de hielo marino que lo rodeaban. Tal vez fuera un iceberg que se había volcado sobre un costado. Johnson cogió unos prismáticos. “¡Eso es muy raro! ¡Qué genial!”. Uno de los objetivos de Johnson es mejorar las estimaciones del grosor del hielo marino mediante mediciones satelitales. El hielo marino refleja la luz solar e impide que el calor sea absorbido tanto por el agua como por la tierra. El hielo es un hábitat esencial para el fitoplancton, la base de la cadena alimentaria antártica. Aunque los satélites pueden medir la superficie aproximada del océano cubierta por hielo marino, todavía no son buenos para decirnos el grosor y el volumen del hielo, dijo Johnson. Eso deja una gran laguna en la comprensión de cómo interactúa el hielo marino con el movimiento del agua y el calor a través del océano.

En esta expedición, Johnson planea recoger núcleos cilíndricos de los témpanos de hielo cercanos al glaciar Thwaites. Tras analizar estas muestras, espera incorporar los datos a los métodos para deducir el grosor del hielo marino a partir de las lecturas de los satélites. El hielo marino de la Antártida va y viene con las estaciones, se derrite en primavera y verano y se forma de nuevo en invierno, con un pico anual en septiembre. Últimamente, estos picos han estado muy por debajo de la media.

Desde 2015, el hielo se mantiene por debajo del promedio

