Video: Presentadora se desploma en plena transmisión de programa televisivo

Un grupo de presentadores de un programa matutino pasaron un momento incómodo al ver como una compañera se desmayó en plena transmisión en vivo.

El set del programa argentino ‘Buenos días América’, la nutricionista y panelista, Teresa Coccaro, se desvaneció justo cuando hablaba de los sustitutos del azúcar y por cuáles podrían ser reemplazados: “Empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela, cascaritas de naranjas”. No pasaron muchos segundos antes de que, pese a no estar de pie, empezara a perder su estabilidad y se le escucha decir: “Ay, perdón...”.

Sus compañeros, desconcertados, se preguntaron qué estaba pasando y procedieron a enviar una pausa comercial, mientras uno de los panelistas se dirigió a la mujer quien se desvanecía hacia el costado derecho donde fue recibida por Malena de los Ríos, otra panelista.

Horas después del incidente, y cuando se estaba emitiendo el programa LAM, el conductor del mismo Ángel de Brito, hizo alusión al percance que había tenido Coccaro y cómo el momento tomó por sorpresa tanto a los presentadores como al equipo de producción.

“Le mandamos un beso a nuestra compañera del noticiero que se desmayó”, y agregó “Tete es la nutricionista que va los martes. Hoy en el programa de Antonio Laje todos estaban impresionados por lo que pasó. Ahora te cuento lo que me dijo ella”, según recogió el Clarín.

Ella después aclaró estar recuperada. “Estoy bien, en mi casa. La verdad que la producción de América es un diez. Tuve un síncope. Me hicieron un electro, un ecocardio, me hicieron un laboratorio y está todo normal. A veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar que este todo ok. Lo haré esta semana porque es todo ambulatorio”, contó.