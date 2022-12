Bad Bunny se presentó en Guatemala este 1 de diciembre como parte de su gira “World’s Hottest Tour”. Miles de guatemaltecos se hicieron presentes en Explanada Cardales de Cayalá para cantar a todo pulmón sus éxitos.

Durante su concierto en el país vecino, “El conejo Malo” recordó su presentación en Honduras, mientras se preparaba para cantar “Enséñame a bailar” de su álbum “Un Verano Sin ti”.

“Yo espero que no me mientan por favor, en Honduras me mintieron y estoy triste porque no me gusta que me mientan”, expresó el interprete de “Me Porto Bonito”. Seguidamente preguntó: “¿quién me puede enseñar a bailar?”