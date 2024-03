Acusan de filtrar documentos confidenciales a expresidente Mario Abdo

La magistrada Cynthia Lovera admitió además la imputación como cómplices de otros siete ex altos funcionarios del pasado gobierno de Benítez.

Cartes (2013-2018) acusó a su sucesor de utilizar las documentaciones para difamarlo y perjudicar las chances electorales de su delfín político, el actual presidente Santiago Peña, antes de los comicios del 30 de abril de 2023.

Para ser procesado, Abdo Benítez deberá ser despojado de sus fueros como senador vitalicio, procedimiento que se haría efectivo la próxima semana, informó a periodistas el presidente del Senado, Basilio Núñez.

Estados Unidos designó como “significativamente corrupto” a Cartes en 2022 -lo cual ratificó en 2023- y prohibió su ingreso al país norteamericano, sanción que alcanza también a sus tres hijos.

La acusación, un expediente de 60 páginas, responsabiliza al expresidente Abdo de los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Según el Ministerio Público, el expresidente Abdo conformó “una organización delictiva” para filtrar informaciones confidenciales de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) destinadas a desacreditar al sector vinculado a su archienemigo político (un rico empresario tabacalero de Paraguay) y al actual presidente Peña.

César Trapani, abogado del exgobernante imputado, dijo a periodistas que su defendido “es acusado de hechos falsos que carecen de cualquier tipo de referencia de tiempo y espacio”.

“Son falsos y no existieron. Las afirmaciones aluden a circunstancias que no son ciertas y que son ficticias. No se encuadran en los parámetros mínimos para una imputación”, observó.

“Esto huele a venganza política de Cartes”, sostuvo el portavoz de exmandatario imputado, el diputado Daniel Centurión.

Sin embargo, Pedro Ovelar, abogado de Cartes, sostuvo que “hay testimonios, documentos y pericias que dan cuenta de una gran conspiración contra el expresidente Cartes”.