Trump y la princesa de Gales fueron los más buscados en Google este año

La quinta búsqueda fue el cantante Liam Payne -exmiembro de la banda británica One Direction que murió este año en Buenos Aires-, la sexta “India contra Bangladesh” -también en referencia al torneo de críquet- y la séptima es el último modelo del teléfono de Apple, iPhone 16.

Mientras que en la pequeña pantalla las series más buscadas fueron, por orden, ‘Baby Reindeer’, ‘Fallout’ y ‘ House of the Dragon’ .

La película de animación ‘Inside Out 2’, fue la cinta más buscada, seguida de la película de superhéroes ‘Deadpool & Wolverine’, el thriller ‘Saltburn’ y la secuela de Tim Burton ‘Beetlejuice Beetlejuice”.

Mientras que en la de “gente”, las personalidades más destacadas han sido Trump, seguido de Kate Middleton - la princesa de Gales que este año desapareció del ojo público y luego anunció que le habían detectado un cáncer -, la vicepresidenta de EEUU, K amala Harris -que no consiguió vencer a Trump en las elecciones de noviembre- y la boxeadora argelina Imane Khelif, que también fue la deportista más buscada-.

En Estados Unidos, lo que más se buscó fue “elecciones” -ya que las presidenciales se celebraron el 5 de noviembre-, seguido de Trump -quien además de ganar las elecciones fue noticia este verano por ser el objetivo de un intento de asesinato que le dejó con una herida de bala en una oreja-.

Mientras que en tercer lugar está “Connections” -juego de palabras de The New York Times-, en cuarto el equipo de béisbol New York Yankees y en quinto lugar la demócrata Harris.