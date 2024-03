Rosi, de Honduras a España: la historia de una mujer víctima de las maras

Rosi, que tenía un negocio y vida “feliz”, vio cómo su situación cambiaba de manera drástica cuando llegaron las maras hasta su local: “Se metieron hasta dentro, desde las 9 hasta las 3 de la mañana. Allí me golpearon, me pedían saber dónde estaba mi hijo. Aún tengo cicatrices en la cabeza de cuando me daban con la pistola”.

“La orden era matarme, pero dijeron que no me querían a mí y que yo no les servía. Querían a mi hijo y sacarme información, pero jamás dije nada. Prefería que me mataran”, relata.

Sin embargo, un operativo de policía militar llegó hasta el lugar de los hechos y Rosi pudo escapar, momento en el que se comunicó con su hermana y se marchó a España. Era el 20 de octubre de 2015.

Aunque ha valorado este traslado como su “oportunidad” para mantener la vida, Rosi ha recordado que su llegada a España fue “muy dura” y tuvo que hacerlo en solitario, dejando atrás todo y sin saber si sus hijos podrían venir pronto con ella.

“Tengo recuerdos muy malos y, a veces, tengo crisis y me pongo muy nerviosa. Sobre todo me pasa cuando veo a alguien con tatuajes o me gritan. No lo supero. Menos mal que mi hijo no lo terminó viviendo de cerca”, ha subrayado.