Republicanos denuncian “persecución política” ante posible acusación contra Trump

Incluso posibles rivales de Trump en la carrera presidencial de 2024 reaccionaron molestos y varios dirigentes defendieron el derecho de protestas pacíficas en caso de concretarse la acusación.

“Me sorprende la idea de acusar a un expresidente de Estados Unidos en un momento en que hay una ola de crímenes en la ciudad de Nueva York”, dijo el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, en el programa “This Week” de la cadena ABC.

“Parece como si se tratara de un enjuiciamiento motivado políticamente”, agregó.

- “Destruir a Trump” -

La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan no ha confirmado ningún plan para una acusación formal contra el expresidente (2017-2021).

Sin embargo, existen señales que apuntan a una pronta conclusión del proceso de investigación que lleva adelante un gran jurado, como las recientes comparecencias del exabogado de Trump Michael Cohen y de Stormy Daniels.

La posibilidad de que arresten a un expresidente, algo inédito, ha avivado las pasiones e inyectado incertidumbre en la campaña de 2024.

El senador republicano Lindsey Graham, partidario del expresidente, calificó la posible acusación como “un esfuerzo continuo, interminable por destruir a Donald Trump, todo lo que rodea a Donald Trump”.

Incluso el gobernador del estado de New Hampshire, Chris Sununu, un crítico abierto de Trump y un rival potencial en la candidatura republicana, sugirió que una acusación podría suscitar una fuerte reacción negativa.

“Creo que (la posible acusación) está generando mucha simpatía por el expresidente”, dijo el domingo al programa de entrevistas de CNN “State of the Union”. “Va a ser un circo”.

El sábado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, acusó a los fiscales de Nueva York de “abuso de poder” y de buscar una “venganza política” contra Trump.

- Protestas o violencia -

Pero para los demócratas el llamado de Trump a protestar podría degenerar en violencia, como la que hubo cuando miles de sus partidarios invadieron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación de la victoria de su oponente demócrata, Joe Biden.

Nancy Pelosi, quien fue la presidenta de la Cámara de Representantes hasta recientemente, denunció el anuncio de Trump como “imprudente” y dijo que “fomentaría disturbios entre sus seguidores”.