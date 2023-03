Nicaragua cierra otras dos universidades privadas y ordena decomisar bienes

LOS INCUMPLIMIENTOS

Según esa resolución, en el caso de la UPAN, que opera desde 2015 con sede en Managua y sucursal en Matagalpa (norte), no cuenta con una oferta académica “consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben poseer los planes de estudio que exige el CNEA y el CNU”.

Tampoco cuenta con autorización para ofrecer carreras en el exterior, “falseando información de la oferta de posgrado, maestría y doctorado ofrecidos a estudiantes extranjeros”, según Gobernación, que precisó que el CNU no ha autorizado la ejecución de 9 maestrías y 2 doctorados.

Asimismo, las autoridades determinaron que cinco de los diseños curriculares de maestrías están desactualizados; que la oferta de maestría y doctorado no cuenta con soporte metodológico para ser impartido; que la oferta académica que realizan por medio de las redes sociales no cuenta con autorización; que presentaron una lista incompleta de docentes; y no cuentan con infraestructura adecuada para impartir su oferta académica.

Además “ha emitido títulos de otras carreras no reportadas al CNEA, en las que se incluyen estudiantes extranjeros, pese a que se niega la existencia de una oferta internacional”, entre otros.

En el caso de UNIP, que operaba desde 2020 y con sede en Managua, no logró el cumplimiento de los elementos mínimos en su oferta académica, los cuales son necesarios para obtener la acreditación correspondiente de acuerdo a los planes de estudio exigidos.

Tampoco cumple con los mínimos relativos a investigación científica, docentes contratados a tiempo completo y estructura institucional; ni cuenta con autorización para ofrecer carreras en el exterior, ni soportes tecnológicos para ofertar servicios de educación virtual a distancia.

Además ha obviado información relativa a la realización de actividades académicas y de titulación en el extranjero, “otorgando títulos académicos, lo cual atenta contra el sentido de integridad y el rigor académico al que están obligadas las instituciones de educación superior”.