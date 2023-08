Musk trasmitirá en X su pelea con Zuckerberg el 26 de agosto

El eventual combate de artes marciales mixtas (MMA) entre Mark Zuckerberg, cabeza de Facebook, y Elon Musk, dueño de X (como ahora se denomina Twitter), será retransmitido en esa última plataforma y sería el 26 de agosto, anunciaron los magnates el domingo.

“Zuck[erberg] versus Musk sera transmitido en directo en X”, dijo Musk en su red social el domingo y agregó que “todas las ganancias se donarán a organizaciones que apoyan a los veteranos de guerra”.

Zuckerberg reaccionó en su propia plataforma, Threads by Meta, que ahora compite con X, asegurando que estaba “listo a partir de hoy”. “Le propuse hacerlo el 26 de agosto cuando me retó, pero no me contestó”, dijo.