Miles de venezolanos votaron en España en una jornada con aires de cambio

En Madrid decenas de personas gritaron consignas en favor de la libertad frente al centro de votación mientras se multiplicaban las quejas por las dificultades burocráticas que han impedido votar a miles de venezolanos en el exterior.

De las más de 400.000 personas nacidas en Venezuela y mayores de edad que residen en España, sólo 24.770 pudieron inscribirse, apenas la tercera parte de todos los venezolanos habilitados para votar en el exterior, ya que en otros países latinoamericanos que acogen más emigración venezolana que España hubo aún mayores problemas para registrarse.

Entre quienes no lograron registrarse para votar está el propio Ledezma, que hoy acudió al colegio electoral en Madrid para apoyar a sus compatriotas a sabiendas de que no podría votar ya que no logró inscribirse porque no tiene su pasaporte vigente.

Pese a las quejas, las votaciones transcurrieron en un ambiente festivo tanto en Madrid como en Barcelona y Canarias, donde también miles de venezolanos estaban convocados a las urnas.

“Hoy es un día histórico” ha dicho una electora a EFE, que ha señalado que “probablemente es la última oportunidad de un cambio”. “Si todo va bien, pronto podemos reunirnos todos los venezolanos, los que están dentro y los que estamos fuera”.

También Antonio Ledezma se ha mostrado convencido de que la candidatura de González Urrutia ganará las elecciones y ha hecho un llamamiento a las autoridades venezolanas y a los militares para que respeten el mandato de las urnas.