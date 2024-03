Milei, envuelto en una polémica por la subida de su sueldo y el del resto del Ejecutivo

Sin embargo, tanto Fernández como el también expresidente peronista Alberto Fernández (2019-2023) saltaron al ágora virtual para responder al líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), mostrarle ambos documentos -el de la exvicepresidenta y el firmado recientemente por Milei - y preguntar si él no rubrica la documentación que aparece con su nombre.

“Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 % a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron (...) Quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios”, replicó Cristina Fernández.

Argentina vive una severa crisis socioeconómica, con más de un 250 % de inflación, más de la mitad de la población en situación de pobreza y la política propugnada por Milei y su Ejecutivo está marcada por el ajuste fiscal. EFE