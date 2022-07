Melania Trump rompe el silencio sobre el violento asalto al Capitolio

La ex primera dama estadounidense Melania Trump aseguró este jueves que el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio, estaba cumpliendo con sus obligaciones oficiales y no condenó la violencia que se había desencadenado porque no fue informada de los disturbios.

“Si hubiera estado totalmente informada de todos los detalles, por supuesto que habría denunciado inmediatamente la violencia que hubo en el Capitolio”, dijo en una entrevista en la cadena conservadora Fox.

Esa tarde, señaló, estaba ocupada registrando las renovaciones que habían tenido lugar en la residencia presidencial.

“Como todas las primeras damas que me precedieron, era mi obligación registrar el contenido de las salas históricas de la Casa Blanca, lo que incluía tomar fotografías de archivo de todas las renovaciones. Meses antes preparé un equipo cualificado de fotógrafos, archivistas y diseñadores para garantizar una ejecución perfecta”, dijo.

La esposa de Donald Trump precisó que habían quedado en completar el trabajo justo ese 6 de enero.

Según Melania Trump, era una labor que requería” mucho cuidado, atención al detalle y concentración, tanto en la planificación como en la ejecución”.