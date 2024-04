Melania Trump cree que el juicio a su marido es “una vergüenza” para su campaña, según NYT

La esposa de Donald Trump, Melania Trump, cree como su marido que el juicio que él afronta estos días en Nueva York puede representar “una vergüenza” para su campaña electoral, según personas de su entorno que este martes cita el diario The New York Times (NYT).

Melania, habitualmente muy discreta, ha compartido con su círculo cercano su preocupación por un juicio que considera injusto y que, como él, cree que es un caso de interferencia electoral porque se produce cuando solo quedan unos meses para los comicios y su marido parte como favorito.

Pero además, y según el rotativo, Melania teme que el juicio reabra ciertas heridas en el matrimonio ya que sacará a la luz la relación extramarital que Donald Trump tuvo con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels -que él niega- en 2006, solo un año después de haberse casado con Melania y cuando ella estaba embarazada de Barron.