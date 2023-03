Marco Flores de La Banda Jerez cierra hotel tras amenaza de El CJNG

“Iban por algo que ellos dejaron ahí, esas personas dejaron dos pistolas, le hablamos a las autoridades para que fueran a recogerlas, y como ya no estaban (los amenzaron) y que querían hablar con el dueño y que venían del Cártel (Jalisco Nueva Generación).

“Las personas que trabajaban ahí se ponían a llorar y decidieron ya no ir a trabajar, entre ellas madres solteras y gente que necesita el trabajo”, comentó. Dijo, además, que los presuntos criminales que incurrieron en amenazas son personas conocidas por él y por sus trabajadores.

Anoche, Flores Sánchez informó vía redes sociales el cierre de su empresa hotelera por amagos hechos a sus empleados por presuntos criminales “En esta ocasión, para comunicar que cerramos las puertas del hotel La Cabrona por amenazas a los empleados por parte de personas que dicen ser del Cártel de Jalisco”, escribió en un comunicado.

Además de este hotel, otros cinco más han cerrado en la ciudad debido a la baja afluencia de visitantes y a la cancelación de las fiestas en el Pueblo Mágico, informó Javier López González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jerez.

Sin embargo, Marco Flores sostuvo que desde hace aproximadamente tres meses el lugar se encuentra vacío al dejar de ser visitado debido a la lucha entre cárteles.

Esta situación, a decir del diputado, no es atendida por autoridades federales, con quienes a pesar de insistirles por una reunión, no los ha recibido.

“Rosa Icela (Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana) no nos ha recibido nunca, , ya en la mañana mandé a mi asesora para ver si nos podían recibir y no, toda la negatividad, no contesta nada”, exclamó.

Por ello, reiteró su llamado a la ciudadanía en general a no ir de visita a Zacatecas al referir que no puede mentirle a las personas y enviarlas a un lugar en el que podrían ser levantados o asesinados.

Flores Sánchez informó que tras anunciar el cierre del establecimiento y señalar a un grupo de la delincuencia organizada, ha recibido por lo menos diez llamadas de amenazas.