López Obrador se contagia de covid-19 por segunda vez en casi un año

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador apareció, a través de un video, en conferencia mañanera para reportar que se encuentra bien tras confirmar su segundo contagio de Covid, presentando ligeros síntomas como ardor de garganta, ronquera y dolor de cuerpo.

Dijo que se está tomando paracetamol y aseguró que no necesitará hospitalización. El mandatario midió su temperatura, que marcó 36.1 grados, y su oxigenación, que se ubicó en 96, es decir, dentro de los niveles normales.

“Me estoy tomando paracetamol y me estoy sintiendo bastante bien, afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos. Yo diría que este virus va de salida, no va a los pulmones, hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos, me voy a poner el cubrebocas, no lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores y lo más importante es echarnos para adelante y tenemos como protección al Creador, a la ciencia y las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México, un abrazo”, expresó desde su oficia en Palacio Nacional y notablemente ronco.

El mandatario dijo que busca transmitir su experiencia con el Covid-19 para no espantarnos ni alarmarnos. “Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien, este mensaje es para informar como me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, expuso.

“Afortunadamente esta variante no tiene el nivel de peligro de la variante Delta, y lo estoy experimentando”.

‘Malestares de AMLO no son ni para una semana’

Por su lado, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, estimó que los síntomas de AMLO no durarán más una semana y podría reincorporarse a sus labores el próximo lunes.

“En principio no soy el médico tratante del paciente, porque es un cuadro sencillo, sin embargo, tenemos comunicación directa con él para que si hubiera una pregunta () Considero que está situación no dura dos semanas, sino una sola semana y por supuesto que sane el tejido de su garganta para que pueda trabajar y sea más claro en su voz”, dijo.

“Calculando, así es (que regresaría la próxima semana), el que sea nuestro jefe máximo no significa que tiene un trato diferente. Si la próxima semana está en condiciones de hablar sin lastimar el tejido (se reincorporaría)”.