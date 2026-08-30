Asfixió a sus tres hijos y dijo que una "voz oscura" le exigió que lo hiciera

Durante el proceso declaró el psicólogo forense Kirk Heilbrun, presentado por la fiscalía. El especialista consideró que Clancy podía ser responsabilizada penalmente y sostuvo que sus acciones mostraban premeditación. Según su valoración, el cuadro de la acusada se acercaba más a un trastorno bipolar acompañado de depresión grave y pensamientos suicidas que a una psicosis posparto. El testimonio, sin embargo, fue duramente cuestionado por la defensa. El abogado preguntó a Heilbrun por su experiencia específica en depresión y psicosis posparto y consiguió que reconociera que no se especializaba en esas patologías. También salió a relucir que su último trabajo escrito sobre el tema databa de 1982, un episodio que debilitó, al menos durante la audiencia, la percepción sobre su experiencia en este tipo de casos.