Israel no permitirá abrir nuevos consulados en Jerusalén, solo de embajadas

Israel ya no permitirá la apertura de nuevos consulados en Jerusalén para fomentar así las embajadas tras la aprobación este martes en la Knéset (el Parlamento israelí) de un nuevo proyecto de ley, que contó con 29 votos a favor y 7 en contra, recoge el medio israelí The Times of Israel.

Se trata de una enmienda a la ‘Ley Básica: Jerusalén, capital de Israel’ impulsada por los diputados Dan Illouz del Likud -el partido de Benjamín Netanyahu- y Zeev Elkin de Nueva Esperanza, aliado del mandatario israelí, que busca fomentar que los países establezcan sus embajadas en la ciudad.