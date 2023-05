Hombre no reportó muerte de su madre; estuvo con el cadáver varios días

Ante las cámaras de Wink News, Claudette Smith, portavoz de la Oficina del Sheriff, explicó que los agentes llegaron a la residencia y tocaron en repetidas ocasiones, pero sus llamados no obtuvieron respuesta.

Las autoridades de Florida, Estados Unidos , arrestaron a un hombre que no reportó la muerte de su madre y mantuvo el cadáver varios días en su casa. La mujer había puesto un orden de alejamiento contra su propio hijo.

Estando allí notaron que de la casa desprendía un olor nauseabundo, por lo cual dieron una vuelta por las afueras del lugar. En este recorrido vieron que había un hombre dentro de la vivienda, por lo cual volvieron a llamar a la puerta.

Los informes policiales aseguraron que un hombre, identificado como Justin D. Carver de 36 años, finalmente salió a recibir a los uniformados, pero cerró inmediatamente la puerta tras de sí. Se sentó en el escalón superior del portal y se quedó mirando al suelo.

Comenzaron a preguntarle por su madre, quien no respondía las llamadas que se le hacían a su teléfono, y este les comentó que había hablado con ella un par de días antes y que le había permitido quedarse en la residencia.

Por su actitud evasiva, los oficiales pidieron permiso para ingresar, pero este dijo no tener cómo abrir la puerta principal y no supo responder cómo había entrado si no tenía llaves. Entonces los condujo a una puerta lateral, que dijo había sido dañada en un incidente anterior.

“Al ingresar en la residencia, el oficial entró en el primer dormitorio, situado a la izquierda, y localizó a un sujeto aparentemente fallecido en la esquina de la habitación, entre la cama y la pared”, explicó el reporte.