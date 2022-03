Herido un periodista de la cadena estadounidense Fox News en Ucrania

En una entrevista televisada con el canal CBS, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el domingo que lo ocurrido es “chocante y horroroso” y aseguró estar en contacto con las autoridades ucranianas para lograr más información al respecto, que permita tomar las “consecuencias apropiadas”.

La muerte de Renaud, de 51 años, fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, quien culpó a las fuerzas rusas del suceso.

En un primer momento, se apuntó que era periodista de The New York Times, lo que posteriormente fue desmentido por dicho diario, con el que Renaud sí había colaborado, pero hace algunos años.

Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, negó este lunes que los rusos dispararan contra el camarógrafo y acusó a los ucranianos de haberlo hecho.

Nebenzia aseguró, además, que Renaud no era periodista, sino cineasta.

Renaud fue alcanzado junto al fotógrafo colombiano-estadounidense Juan Arredondo, que resultó herido y pudo ser evacuado a un hospital; desde allí, escribió un post en el que dijo que su vehículo fue disparado por fuerzas rusas al acercarse a un puesto de control y que Renaud fue alcanzado en el cuello. EFE