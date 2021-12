“Extrañamos mucho a nuestras familias”: Migrantes hondureños pasan la Navidad en albergues mexicanos

Han recorrido miles de kilómetros en un trayecto marcado por abusos, en la búsqueda de una mejor vida. En medio de este camino, familias de migrantes pasarán la Nochebuena y la Navidad en Monterrey para luego continuar hacia Estados Unidos.

Alejados de sus países, esperan un festejo lleno de incertidumbre, pero con la esperanza de seguir adelante y encontrar las condiciones a las que aspiran.

En Casanicolás, Moisés, de 20 años, originario de Honduras, cenará en el albergue y el martes viajará a Piedras Negras para intentar cruzar a Estados Unidos. “La Navidad es la fecha que más me gusta pues, porque sé que es el nacimiento de Jesús”, comparte, “y la verdad estando aquí en este camino no me siento tan bien, porque no estoy con mi familia”.

En el comedor del albergue conviven Walter, un hondureño de 20 años, y Lenos, un haitiano de 43 años. Con un gorro rojo navideño que les regalaron dicen que seguirán un tiempo en Monterrey, pero luego buscarán cruzar la frontera.

“Esta Navidad voy a extrañar mucho a mi familia”, dice Walter, “pero ni modo qué se le va a hacer... así es el rifón que nos damos nosotros para poder tener una vida mejor”.

Varios migrantes han escrito cartas con sus deseos, lo que aviva la esperanza. “Voy a esperar porque yo tengo miedo, usted sabe cómo migrantes han deportado a Haití”, dice Lenos, firme en su sueño americano.

Otros migrantes tienen un respiro en el patio de Casanicolás, como Renise, de 45 años, quien está contenta a pesar del duro viaje.