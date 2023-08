Todavía no te pongas el siguiente refuerzo de la vacuna contra el covid-19

“Para la mayoría de la gente en este momento, me parece que esperar tiene más sentido”, comentó Paul Sax, director clínico de la división de enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women’s. Hay dos razones principales para esperar la vacuna actualizada. En primer lugar, será más adecuada para las variantes que circulan actualmente.

El aumento del número de casos de COVID-19 y la proximidad del nuevo curso escolar hacen que muchas personas se pregunten cuándo deben ponerse la próxima dosis de la vacuna de refuerzo. La respuesta breve, según los expertos, es todavía no. Estarás mucho mejor si esperas uno o dos meses más.

David Boulware, profesor de Medicina especializado en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, añadió que, dado que la nueva vacuna se ajusta mejor a las variantes actuales, es “algo optimista” en cuanto a que ayudará a prevenir no solo la enfermedad grave, sino también la infección.

La EG.5 desciende de otra variante XBB y tiene algunas mutaciones adicionales, por lo que los anticuerpos producidos por la vacuna actualizada pueden no ser tan eficaces contra ella. Pero el nuevo refuerzo sigue siendo más adecuado para EG.5 que el refuerzo del año pasado, que iba dirigido tanto a la variante de COVID original como a la variante BA.5 ómicron, ninguna de las cuales parece estar ya en circulación.

“El número de casos está aumentando ahora, pero no está en niveles excepcionalmente altos”, señaló Sax. “Sin embargo, no puedo imaginar que no vuelvan a subir en noviembre, diciembre o enero, como lo han hecho todos los años en los últimos tres años”.

Si te has vacunado contra la COVID recientemente, los expertos sugieren esperar unos meses más antes de recibir la nueva vacuna. Tus anticuerpos ya están elevados debido a la infección, por lo que la vacuna no te proporcionará muchos beneficios adicionales durante ese tiempo.

En caso de que necesites un poco más de motivación para ponerte la nueva dosis de refuerzo, la vacunación es la única forma demostrada de acortar un caso de COVID, explicó Boulware. En un estudio publicado el año pasado, se reveló que las personas que contraían COVID en los seis meses siguientes a la vacunación “tenían una enfermedad menos grave y una duración más corta de la enfermedad”.

Si te preocupa contraer la COVID mientras tanto, utiliza las protecciones conductuales que has empleado durante toda la pandemia: evita las grandes aglomeraciones; usa una mascarilla N95, KN95 o KF94 de alta calidad y bien ajustada cuando estés en lugares públicos cerrados, y procura que las habitaciones estén bien ventiladas, incluso abrir una ventana puede ayudar.