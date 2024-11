Estados Unidos elige a su primera congresista trans

La congresista electa sabe que “no siempre es fácil” y que le gustaría que votaran de otra manera, “que vieran la dignidad de las personas LGTBIQ”.

En 2020, McBride se convirtió en la primera transgénero en el Senado de Delaware y, al echar una mirada a sus inicios en la política, asegura que su interés fue “forjado en una crisis de esperanza” de ser aceptada como LGTBIQ.

“Fue una crisis de esperanza arraigada en el hecho de que me sentía sola, de que el corazón de este país no era lo suficientemente grande como para amar a alguien como yo, arraigada en la percepción de que mi Gobierno no me veía ni me respetaba, que la sociedad no fue construida para que alguien como yo tuviera éxito”, afirmó.